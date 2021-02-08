"Холода не закончатся ни на этой неделе, ни на следующей": синоптик рассказал о погоде в Украине
При этом снегопады закончатся уже 14 февраля.
Западный циклон на этой неделе принесет снег до 40 сантиметров в северную часть Украины. На следующей неделе после прихода антициклона снег прекратится, но температура понизится.
Об этом РБК-Украина сказал начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык.
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"На этой неделе будут снегопады, которые завершатся до 13-14 февраля. Холода не закончатся ни на этой неделе, ни на следующей", - сказал он.
Как отметил синоптик, циклон с территории Польши идет по территории Украины на восток. Еще один циклон ожидается 11-12 февраля, который будет двигаться с Балкан. На следующей неделе в Украину придет антициклон, который принесет похолодание.
По его словам, на это неделе в северной половине Украины ожидается днем около 10 градусов мороза, ночью - 15-20 градусов. К концу недели выпадет 30-40 сантиметров снега. На следующей неделе будет холодно, но без снега.
По прогнозу Укргидрометцентра, на этой неделе на юге снег растает, в центральных областях высота снежного покров снизится до 10 сантиметров.
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На этой неделе в Украине во вторник резко потеплеет, а к пятнице температура ночью упадет до -18°. При этом все семь дней страну будет засыпать снегом, а при "плюсовой" температуре - заливать дождями. Меньше всего осадков ожидается в южных областях - здесь дожди ожидаются всего пару раз в неделю.
- Винница-8°... -9°
- Днепр-6°... -7°
- Донецк-7°... -9°
- Житомир-8°... -9°
- Запорожье-5°... -6°
- Ивано-Франковск-3°... -5°
- Киев-9°... -10°
- Кропивницкий-6°... -7°
- Луганск-7°... -8°
- Луцк-8°... -9°
- Львов-2°... -8°
- Николаев-1°... -2°
- Одесса+3°... +2°
- Полтава-7°... -8°
- Ровно-9°... -10°
- Симферополь+10°... +8°
- Сумы-9°... -10°
- Тернополь-6°... -7°
- Харьков-7°... -9°
- Херсон-1°... -2°
- Хмельницкий-7°... -8°
- Черкассы-6°... -7°
- Чернигов-9°... -10°
- Черновцы-3°... -4°