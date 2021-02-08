"Холода не закончатся ни на этой неделе, ни на следующей": синоптик рассказал о погоде в Украине

При этом снегопады закончатся уже 14 февраля.

Морозы в Украине продержатся больше двух недель / Фото ua.depositphotos.com

Западный циклон на этой неделе принесет снег до 40 сантиметров в северную часть Украины. На следующей неделе после прихода антициклона снег прекратится, но температура понизится.

Об этом РБК-Украина сказал начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык.

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"На этой неделе будут снегопады, которые завершатся до 13-14 февраля. Холода не закончатся ни на этой неделе, ни на следующей", - сказал он.

Как отметил синоптик, циклон с территории Польши идет по территории Украины на восток. Еще один циклон ожидается 11-12 февраля, который будет двигаться с Балкан. На следующей неделе в Украину придет антициклон, который принесет похолодание.

По его словам, на это неделе в северной половине Украины ожидается днем около 10 градусов мороза, ночью - 15-20 градусов. К концу недели выпадет 30-40 сантиметров снега. На следующей неделе будет холодно, но без снега.

По прогнозу Укргидрометцентра, на этой неделе на юге снег растает, в центральных областях высота снежного покров снизится до 10 сантиметров.

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На этой неделе в Украине во вторник резко потеплеет, а к пятнице температура ночью упадет до -18°. При этом все семь дней страну будет засыпать снегом, а при "плюсовой" температуре - заливать дождями. Меньше всего осадков ожидается в южных областях - здесь дожди ожидаются всего пару раз в неделю.