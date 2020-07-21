Стало известно, когда в Украине похолодает

Прохладная погода в Украине задержится ненадолго.

В ближайшие дни в Украине похолодает / фото УНИАН

В ближайшие дни в большинстве регионов Украины будет сохраняться жаркая погода, похолодание ожидается 23 июля.

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Согласно прогнозу Погода УНИАН, 22 июля в Украине будет жарко, на юге столбики термометров поднимутся до +31 градуса. Осадков не ожидается.

23-24 июля температура днем составит +22...+27 градусов, по всей стране будет солнечно. В субботу, 25 июля, в большинстве регионов Украины снова потеплеет, на западе пройдут дожди с грозами.

Напомним, 21 июля в Украине почти без осадков, температура до +33°.