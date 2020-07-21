Стало известно, когда в Украине похолодает
Прохладная погода в Украине задержится ненадолго.
В ближайшие дни в большинстве регионов Украины будет сохраняться жаркая погода, похолодание ожидается 23 июля.
Синоптики предупреждают о грозах на Западе и Юге Украины
Согласно прогнозу Погода УНИАН, 22 июля в Украине будет жарко, на юге столбики термометров поднимутся до +31 градуса. Осадков не ожидается.
23-24 июля температура днем составит +22...+27 градусов, по всей стране будет солнечно. В субботу, 25 июля, в большинстве регионов Украины снова потеплеет, на западе пройдут дожди с грозами.
Напомним, 21 июля в Украине почти без осадков, температура до +33°.
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Погода в Украине
- Винница+26°... +13°
- Днепр+32°... +18°
- Донецк+29°... +15°
- Житомир+24°... +13°
- Запорожье+30°... +19°
- Ивано-Франковск+25°... +16°
- Киев+27°... +16°
- Кропивницкий+30°... +15°
- Луганск+29°... +15°
- Луцк+26°... +12°
- Львов+25°... +13°
- Николаев+31°... +18°
- Одесса+33°... +19°
- Полтава+28°... +17°
- Ровно+25°... +11°
- Симферополь+28°... +16°
- Сумы+27°... +14°
- Тернополь+25°... +13°
- Харьков+28°... +18°
- Херсон+33°... +19°
- Хмельницкий+24°... +13°
- Черкассы+29°... +14°
- Чернигов+28°... +14°
- Черновцы+25°... +16°
Виргиния, США
+23°
Погода Стерлинг - небольшая облачность
Ощущается как:+23 °
Влажность:63 %
Давление:753 мм
Ветер: 2.4 м/с
Вероятность осадков:8 %
Восход:06:01
Закат20:30
Видимость:16 км
Фаза луны:
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