Стало известно, когда в Украине похолодает
На этой неделе в Украине будет жарко.
В ближайшие дни в большинстве регионов Украины будет сохраняться жаркая погода, похолодание ожидается 22 июня.
В Украине объявили штормовое предупреждение на 16 июня
Согласно прогнозу Погода УНИАН, 17-21 июня в Украине будет жарко, на востоке столбики термометров поднимутся до +32 градусов. В западных, центральных и южных регионах в это время ожидаются дожди с грозами.
22 июня температура днем составит +22...+29 градусов, осадки накроют всю страну. До конца следующей недели температура не будет подниматься выше +28 градусов, а дожди прекратятся.
Напомним, во вторник, 13 июня, в Украине пройдут дожди, температура до +32°.
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Погода в Украине
- Винница+26°... +17°
- Днепр+29°... +17°
- Донецк+29°... +16°
- Житомир+26°... +17°
- Запорожье+26°... +17°
- Ивано-Франковск+24°... +16°
- Киев+28°... +19°
- Кропивницкий+27°... +17°
- Луганск+31°... +19°
- Луцк+24°... +17°
- Львов+24°... +16°
- Николаев+26°... +17°
- Одесса+27°... +17°
- Полтава+30°... +19°
- Ровно+25°... +16°
- Симферополь+23°... +15°
- Сумы+28°... +18°
- Тернополь+24°... +16°
- Харьков+29°... +19°
- Херсон+27°... +17°
- Хмельницкий+26°... +15°
- Черкассы+28°... +19°
- Чернигов+30°... +18°
- Черновцы+25°... +16°
Виргиния, США
+17°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:+17 °
Влажность:61 %
Давление:762 мм
Ветер: 4.8 м/с
Вероятность осадков:10 %
Восход:05:43
Закат20:37
Видимость:16 км
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