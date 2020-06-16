Стало известно, когда в Украине похолодает

15:27, 16 июня 2020
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На этой неделе в Украине будет жарко.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В ближайшие дни в большинстве регионов Украины будет сохраняться жаркая погода, похолодание ожидается 22 июня.

В Украине объявили штормовое предупреждение на 16 июня

Согласно прогнозу Погода УНИАН, 17-21 июня в Украине будет жарко, на востоке столбики термометров поднимутся до +32 градусов. В западных, центральных и южных регионах в это время ожидаются дожди с грозами. 

22 июня температура днем составит +22...+29 градусов, осадки накроют всю страну. До конца следующей недели температура не будет подниматься выше +28 градусов, а дожди прекратятся.

Напомним, во вторник, 13 июня, в Украине пройдут дожди, температура до +32°.

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Теги: #погода#похолодание
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