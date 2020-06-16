Стало известно, когда в Украине похолодает

На этой неделе в Украине будет жарко.

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В ближайшие дни в большинстве регионов Украины будет сохраняться жаркая погода, похолодание ожидается 22 июня.

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Согласно прогнозу Погода УНИАН, 17-21 июня в Украине будет жарко, на востоке столбики термометров поднимутся до +32 градусов. В западных, центральных и южных регионах в это время ожидаются дожди с грозами.

22 июня температура днем составит +22...+29 градусов, осадки накроют всю страну. До конца следующей недели температура не будет подниматься выше +28 градусов, а дожди прекратятся.

Напомним, во вторник, 13 июня, в Украине пройдут дожди, температура до +32°.