Синоптики предупредили о заморозках в Украине 21-23 мая

Заморозки ожидаются в западных и северных областях.

В Украину идут заморозки / УНИАН

В течение 21-23 мая во многих регионах Украины ожидаются заморозки до 0-3°.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"21-23 мая ночью в западных, 21 мая также и в северных областях на поверхности почвы, в Карпатах местами и в воздухе заморозки 0-3° (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, в ближайшие дни в Украине сохранится прохладная погода, потепление начнется только через неделю.