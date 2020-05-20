Синоптики предупредили о заморозках в Украине 21-23 мая

11:58, 20 мая 2020
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Заморозки ожидаются в западных и северных областях.

В Украину идут заморозки / УНИАН
В Украину идут заморозки / УНИАН

В течение 21-23 мая во многих регионах Украины ожидаются заморозки до 0-3°.

В Украине сегодня местами пройдут дожди, на юге температура до +23° (карта)

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"21-23 мая ночью в западных, 21 мая также и в северных областях на поверхности почвы, в Карпатах местами и в воздухе заморозки 0-3° (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, в ближайшие дни в Украине сохранится прохладная погода, потепление начнется только через неделю.

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Теги: #погода#заморозки
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