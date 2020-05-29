Синоптики предупредили о сильных дождях в Украине

Сильные дожди ожидаются в восточных и северных областях.

В Украине ожидаются сильные дожди / УНИАН

В субботу, 30 мая, в восточных и северных областях Украины ожидаются сильные дожди.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"30 мая ночью в восточных областях, днем в северной части значительные дожди (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, в пятницу, 29 мая, в западных областях Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.