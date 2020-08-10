Синоптики предупредили о грозах в Украине 10 августа
Грозы ожидаются в западных, северных и большинстве центральных областей.
В понедельник, 10 августа, во многих регионах Украины ожидаются грозы.
В Украине сегодня местами пройдут дожди, температура до + 31 ° (карта)
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
"10 августа ожидается гроза утром и днем в западных, северных и большинстве центральных областей Украины", - говорится в сообщении.
Также сегодня утром и днем ожидается гроза по Киеву и Киевской области (I уровень опасности).
Напомним, на этой неделе погода в Украине изменится: немного похолодает, местами пройдут дожди.
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