Синоптики предупредили о грозах в Украине 10 августа

09:46, 10 августа 2020
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Грозы ожидаются в западных, северных и большинстве центральных областей.

Синоптики предупредили о грозах в Украине / фото УНИАН
Синоптики предупредили о грозах в Украине / фото УНИАН

В понедельник, 10 августа, во многих регионах Украины ожидаются грозы.

В Украине сегодня местами пройдут дожди, температура до + 31 ° (карта)

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

"10 августа ожидается гроза утром и днем в западных, северных и большинстве центральных областей Украины", - говорится в сообщении.

Также сегодня утром и днем ожидается гроза по Киеву и Киевской области (I уровень опасности).

Напомним, на этой неделе погода в Украине изменится: немного похолодает, местами пройдут дожди.

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Теги: #погода в Украине#гроза в Украине
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