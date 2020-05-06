Дожди, сильный ветер, а в Карпатах - снег: синоптики объявили штормовое предупреждение на 7 мая

В течение суток в западных областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

В Украине ожидаются сильные дожди / фото: ua.depositphotos.com

В четверг, 7 мая, во многих регионах Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

Читайте также Зима возвращается: в Карпатах прогнозируют до 35 см снега

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, 7 мая ночью и утром в западных, Житомирской, Киевской, Черниговской, днем и в Винницкой областях ожидаются значительные дожди, в Карпатах - значительный мокрый снег. В течение суток в западных областях порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Напомним, в среду, 6 мая, во Львовской области неожиданно выпал снег.