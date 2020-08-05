Синоптик рассказала, в каких областях Украины завтра возможны дожди

Завтра в Украине будет жарко.

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В четверг, 6 августа, в большинстве регионов Украины ожидается жаркая и сухая погода.

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Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Правда, во второй половине дня вдоль северной границы - Волынь, Ривненская, Житомирская область, Киевская область, Черниговская, Сумская - набегут облака и местами возможен дождь с грозой", - пишет она.

По прогнозу синоптика, температура воздуха в Украине будет высокой, +28...+33 градуса, на юге и на востоке местами до +35 градусов.

В Киеве завтра днем температура воздуха будет в пределах +30 ...+32 градусов.

Напомним, в ближайшие две недели в Украине будет держаться жаркая и сухая погода, дожди ожидаются с 19 августа.