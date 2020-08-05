Синоптик рассказала, в каких областях Украины завтра возможны дожди
Завтра в Украине будет жарко.
В четверг, 6 августа, в большинстве регионов Украины ожидается жаркая и сухая погода.
Сегодня в Украине без осадков, температура до +31° (карта)
Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"Правда, во второй половине дня вдоль северной границы - Волынь, Ривненская, Житомирская область, Киевская область, Черниговская, Сумская - набегут облака и местами возможен дождь с грозой", - пишет она.
По прогнозу синоптика, температура воздуха в Украине будет высокой, +28...+33 градуса, на юге и на востоке местами до +35 градусов.
В Киеве завтра днем температура воздуха будет в пределах +30 ...+32 градусов.
Напомним, в ближайшие две недели в Украине будет держаться жаркая и сухая погода, дожди ожидаются с 19 августа.
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Погода в Украине
- Винница+30°... +16°
- Днепр+32°... +16°
- Донецк+30°... +15°
- Житомир+30°... +15°
- Запорожье+31°... +17°
- Ивано-Франковск+27°... +14°
- Киев+30°... +15°
- Кропивницкий+32°... +15°
- Луганск+31°... +17°
- Луцк+28°... +16°
- Львов+25°... +14°
- Николаев+33°... +18°
- Одесса+29°... +18°
- Полтава+30°... +15°
- Ровно+29°... +15°
- Симферополь+29°... +18°
- Сумы+28°... +13°
- Тернополь+28°... +14°
- Харьков+28°... +16°
- Херсон+33°... +18°
- Хмельницкий+29°... +16°
- Черкассы+31°... +16°
- Чернигов+31°... +13°
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