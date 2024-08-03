В частности, ночью 4 августа в северных областях ожидаются сильные дожди, местами грозы.

На выходных погода в Украине будет неустойчивой. Во многих областях пройдут дожди, местами осадки будут сильными и с грозами. Также ожидаются шквалы, а температура местами снизится до +20...+25 градусов. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича на портале "Метеопрог".

Погода 3 августа

В западных областях ожидается неустойчивый погодный характер. В течение суток пройдут дожди, местами сильные. Возможны грозы, днем в отдельных пунктах град и шквалы 15-20 м/с. Температура днем +18...+23 °С, а на Прикарпатье и в Винницкой области будет несколько теплее, +23...+28 °С.

В северных областях днем ожидаются дожди с грозами, местами значительные осадки (кроме Сумской области). Днем столбики термометров покажут +24...+29 °С.

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В центральных регионах Украины местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Воздух прогреется до +28...+33 °С.

В южной части и в Крыму будет переменная облачность, без существенных осадков. Только в Одесской области днем местами пройдет небольшой дождь. Днем местами порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха +29...+34 °С.

В восточных областях будет сухо, а термометры покажут +28...+33 °С.

Погода 4 августа

В западных регионах ночью и утром местами пройдет кратковременный дождь, днем без существенных осадков. Температура воздуха ночью +11...+16 °С, днем +20...+25 °С. В Карпатах ночью +7...+12 °С, днем +14...+19 °С.

"В северных областях ночью ожидаются сильные дожди, местами грозы", - предупреждает синоптик. Днем уже будет без существенных осадков. Ветер северный, 5 - 10 м/с. Ночью +13...+18 °С, днем +20...+25 °С.

В центральной части Украины ночью ожидается небольшой дождь, днем умеренные, местами значительные дожди, возможны грозы. Скорость ветра 5-10 м/с. Ночью будет +16...+21 °С, а днем +24...+29 °С.

В южных областях и в Крыму в течение суток пройдут дожди, местами с грозами. Ветер будет со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...+22 °С, а днем разогреет до +28...+33 °С.

В восточных областях также местами небольшие дожди, на Харьковщине днем - умеренные дожди с грозами. Ветер преимущественно юго-западный, 5 - 10 м/с. Температура воздуха ночью +16...+21 °С, днем +28...+33 °С, в Харьковской области +23...+28 °С.

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