Первая неделя лета в Украине будет дождливой, после потеплеет до 25 градусов - Укргидрометцентр
На второй неделе июня в Украину придет потепление до 25 градусов.
Первая неделя лета в Украине будет дождливой, а во вторую неделю июня температура воздуха повысится до 25 градусов днем.
Погода на неделю: в Украине ожидаются дожди и потепление (карта)
Об этом УНИАН сообщил начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык.
"Первая неделя лета будет дождливой, температура воздуха днем ожидается около 15 градусов Цельсия, ночью - в пределах 7-12 градусов. На следующей неделе будет теплее, до 25 градусов днем, а ночью – около 15 градусов. Дожди во вторую неделю лета также будут весенние, грозовые", - сказал он.
По словам эксперта, июнь текущего года будет отличаться от аномального июня 2019 года, который был самым теплым в Украине за всю историю наблюдений, почти за 200 лет. Билык отметил, что обычно два аномальных года подряд не бывает.
При этом июнь 2020 года будет теплее нормы, а дожди прогнозируются на уровне 80-100% от нормы осадков в июне.
Согласно прогнозу Укргидрометцентра, средняя месячная температура ожидается на уровне 18-22 градусов тепла (в горах 14-15 градусов тепла), что на 1,0-1,5 градуса выше средних многолетних значений. Количество осадков в июне ожидается 43-90 мм, в Карпатах и местами на Прикарпатье – 105-156 мм, что в пределах средних многолетних значений.
Напомним, май 2020 года в Киеве стал самым холодным в 21 веке.
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