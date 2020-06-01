Первая неделя лета в Украине будет дождливой, после потеплеет до 25 градусов - Укргидрометцентр

На второй неделе июня в Украину придет потепление до 25 градусов.

Первая неделя лета в Украине будет дождливой / Фото УНИАН

Первая неделя лета в Украине будет дождливой, а во вторую неделю июня температура воздуха повысится до 25 градусов днем.

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Об этом УНИАН сообщил начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык.

"Первая неделя лета будет дождливой, температура воздуха днем ожидается около 15 градусов Цельсия, ночью - в пределах 7-12 градусов. На следующей неделе будет теплее, до 25 градусов днем, а ночью – около 15 градусов. Дожди во вторую неделю лета также будут весенние, грозовые", - сказал он.

По словам эксперта, июнь текущего года будет отличаться от аномального июня 2019 года, который был самым теплым в Украине за всю историю наблюдений, почти за 200 лет. Билык отметил, что обычно два аномальных года подряд не бывает.

При этом июнь 2020 года будет теплее нормы, а дожди прогнозируются на уровне 80-100% от нормы осадков в июне.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, средняя месячная температура ожидается на уровне 18-22 градусов тепла (в горах 14-15 градусов тепла), что на 1,0-1,5 градуса выше средних многолетних значений. Количество осадков в июне ожидается 43-90 мм, в Карпатах и ​​местами на Прикарпатье – 105-156 мм, что в пределах средних многолетних значений.

Напомним, май 2020 года в Киеве стал самым холодным в 21 веке.