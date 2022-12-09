На выходных в Украине будет дождливо и ожидается оттепель, что также повлияет на уровень воды в реках.

В Украине 10-12 декабря в результате оттепели и осадков ожидается повышение уровней воды во многих реках. Возможны подтопления. Об этом предупреждает Укргидрометцентр.

Подъем уровня воды ожидается в реках бассейна Припяти, Сяна, Днестра, Прута, Сирет, а также в реках Закарпатья. Местами возможен выход воды на пойму.

Также синоптики предупреждают, что в местах прохождения сильных дождей в Закарпатской области ожидается формирование значительного местного и склонного стока, стремительное повышение уровней воды на малых водотоках с подтоплением пониженных участков, особенно в населенных пунктах.

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"В горных районах существует угроза формирования небольших селевых потоков (II уровень опасности)", - предупредили синоптики.

По данным Укргидрометцентра, на остальных реках будет происходить изменение гидрологического режима с возможным повышением уровней воды на 0,1-0,2 метра, а при разрушении ледового покрова вероятны резкие суточные колебания уровней воды до полуметра.

Как сообщалось ранее, на 10 декабря в Украине объявили штормовое предупреждение из-за неблагоприятной погоды. По данным синоптиков, уже ближайшей ночью в западных областях ожидаются дожди и мокрый снег. Также в южных, центральных и восточных областях ночью и утром 10 декабря будет туман.

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