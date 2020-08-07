Синоптики рассказали, в каких областях Украины завтра пройдут дожди

16:07, 7 августа 2020
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Дожди пройдут в западных областях.

В большинстве регионов Украины завтра без осадков / фото УНИАН
В большинстве регионов Украины завтра без осадков / фото УНИАН

В субботу, 8 августа, в Украине будет жарко, на западе местами пройдут дожди. 

Погода на выходные: в Украине будет жарко и почти без осадков (карта)

Такой прогноз погоды опубликован на сайте Украинского гидрометцентра

Так, завтра днем температура воздуха поднимется до +29...+35 градусов. Самая жаркая погода будет в южных регионах. Дожди с грозами пройдут в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. 

Завтра дожди пройдут в западных областях / Укргидрометцентр
Завтра дожди пройдут в западных областях / Укргидрометцентр

Напомним, на следующей неделе погода в Украине изменится: немного похолодает, местами пройдут дожди. Осадки ожидаютсясС 10 по 12 августа в западных, северных и центральных областях Украины.

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Теги: #погода в Украине#погода на завтра
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