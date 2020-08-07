Синоптики рассказали, в каких областях Украины завтра пройдут дожди
Дожди пройдут в западных областях.
В субботу, 8 августа, в Украине будет жарко, на западе местами пройдут дожди.
Погода на выходные: в Украине будет жарко и почти без осадков (карта)
Такой прогноз погоды опубликован на сайте Украинского гидрометцентра.
Так, завтра днем температура воздуха поднимется до +29...+35 градусов. Самая жаркая погода будет в южных регионах. Дожди с грозами пройдут в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.
Напомним, на следующей неделе погода в Украине изменится: немного похолодает, местами пройдут дожди. Осадки ожидаютсясС 10 по 12 августа в западных, северных и центральных областях Украины.
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Погода в Украине
- Винница+31°... +18°
- Днепр+36°... +19°
- Донецк+35°... +18°
- Житомир+29°... +17°
- Запорожье+35°... +19°
- Ивано-Франковск+30°... +15°
- Киев+31°... +17°
- Кропивницкий+34°... +19°
- Луганск+36°... +19°
- Луцк+30°... +17°
- Львов+30°... +17°
- Николаев+37°... +23°
- Одесса+36°... +23°
- Полтава+32°... +19°
- Ровно+30°... +16°
- Симферополь+35°... +21°
- Сумы+30°... +14°
- Тернополь+30°... +17°
- Харьков+31°... +19°
- Херсон+37°... +23°
- Хмельницкий+30°... +18°
- Черкассы+33°... +16°
- Чернигов+31°... +15°
- Черновцы+30°... +16°
Виргиния, США
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