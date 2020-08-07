Синоптики рассказали, в каких областях Украины завтра пройдут дожди

Дожди пройдут в западных областях.

В большинстве регионов Украины завтра без осадков / фото УНИАН

В субботу, 8 августа, в Украине будет жарко, на западе местами пройдут дожди.

Читайте также Погода на выходные: в Украине будет жарко и почти без осадков (карта)

Такой прогноз погоды опубликован на сайте Украинского гидрометцентра.

Так, завтра днем температура воздуха поднимется до +29...+35 градусов. Самая жаркая погода будет в южных регионах. Дожди с грозами пройдут в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

Завтра дожди пройдут в западных областях / Укргидрометцентр

Напомним, на следующей неделе погода в Украине изменится: немного похолодает, местами пройдут дожди. Осадки ожидаютсясС 10 по 12 августа в западных, северных и центральных областях Украины.