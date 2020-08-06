Жарко и сухо: появился прогноз погоды в Украине на завтра

В некоторых областях завтра возможны кратковременные грозовые дожди.

Иллюсрация / REUTERS

В пятницу, 7 августа, почти по всей Ураине ожидается жаркая и сухая погода.

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Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Антициклон со странноватым именем Detlef и с центром над странами Балтии будет определять преимущественно сухую погоду в большинстве областей Украины... Но все же нюансы предусматриваются. На Волыни, в Ривненской, Житомирской, Хмельницкой, Сумской и Полтавской областях завтра днем ​​возможны кратковременные грозовые дожди", - пишет она.

Температура воздуха в течение дня составит на Западе и Севере +26 ...+32 градуса, на Юге, на Востоке и в большинстве центральных областей +29 ... +34 градуса.

В Киеве завтра без осадков. Дневная температура воздуха будет в пределах +28 ...+30 градусов.

Напомним, до конца текущей недели погода в Украине будет жаркой и сухой, небольшие дожди возможны только в Карпатах.