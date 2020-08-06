Жарко и сухо: появился прогноз погоды в Украине на завтра
В некоторых областях завтра возможны кратковременные грозовые дожди.
В пятницу, 7 августа, почти по всей Ураине ожидается жаркая и сухая погода.
Стало известно, какой будет погода в Украине на выходных
Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"Антициклон со странноватым именем Detlef и с центром над странами Балтии будет определять преимущественно сухую погоду в большинстве областей Украины... Но все же нюансы предусматриваются. На Волыни, в Ривненской, Житомирской, Хмельницкой, Сумской и Полтавской областях завтра днем возможны кратковременные грозовые дожди", - пишет она.
Температура воздуха в течение дня составит на Западе и Севере +26 ...+32 градуса, на Юге, на Востоке и в большинстве центральных областей +29 ... +34 градуса.
В Киеве завтра без осадков. Дневная температура воздуха будет в пределах +28 ...+30 градусов.
Напомним, до конца текущей недели погода в Украине будет жаркой и сухой, небольшие дожди возможны только в Карпатах.
- Винница+31°... +16°
- Днепр+35°... +19°
- Донецк+34°... +18°
- Житомир+31°... +16°
- Запорожье+35°... +19°
- Ивано-Франковск+30°... +14°
- Киев+30°... +18°
- Кропивницкий+33°... +17°
- Луганск+35°... +19°
- Луцк+31°... +18°
- Львов+30°... +16°
- Николаев+35°... +21°
- Одесса+34°... +21°
- Полтава+32°... +18°
- Ровно+31°... +16°
- Симферополь+32°... +20°
- Сумы+29°... +15°
- Тернополь+31°... +15°
- Харьков+31°... +19°
- Херсон+36°... +21°
- Хмельницкий+31°... +16°
- Черкассы+32°... +16°
- Чернигов+31°... +15°
- Черновцы+30°... +15°