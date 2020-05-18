В Украине объявили штормовое предупреждение на 18 мая

Сильного ветра не будет лишь на юге и юго-востоке.

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В понедельник, 18 мая, почти по всей Украине ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"18 мая в Украине, кроме юга и юго-востока, порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, в понедельник, 18 мая, в Украине местами пройдут дожди, температура до +23°.