Последний раз холодный май наблюдался в Украине в 2004 году.

Май 2020 года в Украине был самым холодным за последние 16 лет / Фото daynews.com.ua

Май 2020 года был самым холодным за последние 16 лет - последний раз такая прохладная погода наблюдалась в мае 2004 года, при этом количество осадков в мае текущего года было в пределах нормы.

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Об этом УНИАН сообщил начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык.

"Май 2020 года не был аномально дождливым, осадки наблюдались в пределах нормы. А по температуре – до одного градуса меньше нормы, что немного необычно для Украины. Похожая погода, с низкими температурами и обильными дождями, была в мае 1980-го, 1999-го и 2004-го годов", - сказал он.

По словам синоптика, май текущего года по температуре наиболее схож с аналогичным месяцем 2004 года – тогда также наблюдалось отклонение от нормы на один градус ниже (средняя температура в мае для Украины - около 16 градусов Цельсия).

"В этом году, как и в 2004 году, май был, условно говоря, холодным, поскольку в последние годы температура в мае обычно превышает норму, что связано с глобальным потеплением", – добавил Билык.

При этом он отметил, что украинские синоптики в своих прогнозах пока что пользуются устаревшей нормой, которая базируется на климате 1980-2010 годов. В конце 2020 года они перейдут на новую температурную норму, основанную на климате 1990-2020 годов. Она будет выше, что связано с повышением средней температуры на всем земном шаре, сказал представитель Укргидрометцентра.

Напомним, май 2020 года в Киеве стал самым холодным в 21 веке.