Львов затопил ливень (видео)
Из-за непогоды в городе были повалены десятки деревьев.
В четверг, 11 июня, во Львове прошел сильный дождь с градом, который затопил часть улиц.
Погода на сегодня: в Украине жара до +36°, на западе пройдут дожди с грозами (карта)
Из-за непогоды упали несколько деревьев, которые перекрыли движение транспорта на центральных улицах города так и на периферии, сообщает Depo.Львов.
По данным депутата Игоря Зинкевича, в Брюховичах на вул. А. Макаренко, 12 дерево упало на 28-летнюю девушку, которая от полученных травмп умерла.
В городе из-за сильного ветра и ливня повалены 34 дерева, из них 5 деревьев упало на машины. Зафиксировано 7 подтоплений на магистральных дорогах. Также известно о 6 обрывах сетей наружного освещения.
June 11, 2020
имейте красивые пляцки pic.twitter.com/mpleYm2nRw— невозможно (@your_melanie) June 11, 2020
Напомним, в пятницу, 12 июня, в западных, южных регионах и в Винницкой области ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.
- Винница+31°... +18°
- Днепр+32°... +19°
- Донецк+33°... +18°
- Житомир+33°... +19°
- Запорожье+33°... +18°
- Ивано-Франковск+26°... +17°
- Киев+33°... +21°
- Кропивницкий+33°... +18°
- Луганск+36°... +21°
- Луцк+31°... +19°
- Львов+28°... +16°
- Николаев+30°... +17°
- Одесса+27°... +17°
- Полтава+33°... +19°
- Ровно+32°... +18°
- Симферополь+25°... +14°
- Сумы+31°... +21°
- Тернополь+29°... +17°
- Харьков+33°... +20°
- Херсон+29°... +16°
- Хмельницкий+32°... +18°
- Черкассы+33°... +20°
- Чернигов+33°... +20°
- Черновцы+27°... +17°