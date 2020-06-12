Львов затопил ливень (видео)

Из-за непогоды в городе были повалены десятки деревьев.

В Львове бушевала непогода / tvoemisto.tv

В четверг, 11 июня, во Львове прошел сильный дождь с градом, который затопил часть улиц.

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Из-за непогоды упали несколько деревьев, которые перекрыли движение транспорта на центральных улицах города так и на периферии, сообщает Depo.Львов.

По данным депутата Игоря Зинкевича, в Брюховичах на вул. А. Макаренко, 12 дерево упало на 28-летнюю девушку, которая от полученных травмп умерла.

В городе из-за сильного ветра и ливня повалены 34 дерева, из них 5 деревьев упало на машины. Зафиксировано 7 подтоплений на магистральных дорогах. Также известно о 6 обрывах сетей наружного освещения.

Напомним, в пятницу, 12 июня, в западных, южных регионах и в Винницкой области ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.