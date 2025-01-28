В среду, 29 января, киевлян ждет пасмурная, но сухая и теплая погода. Об этом свидетельствует прогноз Погода УНИАН.
Ночью столбики термометров в столице покажут +5°, а днем температура максимально повысится до +7°. Небо будет скрыто за облаками, но осадков не ожидается.
Ветер 5-10 м/с будет дуть с юга. Атмосферное давление чуть повысится, но все равно будет ниже нормы, 746-749 миллиметров ртутного столба.
Погода 29 января в Украине
Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +5°, днем +12°.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью +6°, днем +12°, дождь.
В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +5°, днем +11°, дождь.
В Тернополе 29 января ночью будет +4°, днем +11°, небольшая облачность, дождь.
В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +8°.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +14°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +9°, днем +1112°, практически безоблачно, ночью дождь.
В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +3°, днем +12°.
В Виннице завтра будет +4°...+8°, небольшая облачность.
В Житомире в среду ночью будет +4°, днем +8°, небольшая облачность.
В Чернигове столбики термометров покажут +5°...+7°, пасмурно.
В Черкассах завтра будет ночью +5°, днем +8°, небольшая облачность.
В Кропивницком температура ночью будет +6°, днем +10°, пасмурно.
В Полтаве - пасмурно, температура воздуха +4°...+7°.
В Одессе 29 января - небольшая облачность, температура ночью +7°, днем +10°.
В Херсоне в среду ночью будет +7°, днем +11°, небольшая облачность.
В Николаеве завтра будет пасмурно, ночью +7°, днем +10°.
В Запорожье температура ночью +4°, днем +9°, практически безоблачно.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +5°, а днем +7°, пасмурно.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +3°, днем +7°.
В Днепре температура ночью будет +4°, днем +8°, небольшая облачность.
В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +5°...+15°.
В Краматорске завтра будет ясно, температура ночью 0°, днем +7°.
В Северодонецке - ясно, температура ночью -1°, днем +8°.