Ухудшение погоды в горах ожидается ближайшей ночью.

Ближайшей ночью в Карпатах ожидается осложнение погоды за осадков и гололеда. Об этом предупреждают синоптики Укргидрометцентра.

"21 января ночью в Карпатах значительный снег, на дорогах гололедица", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в горах объявили и уровень опасности, желтый.

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Как сообщалось ранее, на сегодня, 20 января, в трех областях на западе Украины объявили штормовое предупреждение.

По данным Укргидрометцентра, в Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областях ожидается значительный дождь и мокрый снег.

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