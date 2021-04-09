Спасатели предупреждают об опасности схода лавин.

Сегодня, 9 апреля, в Карпатах держится мороз до -11°.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост на своей странице в Facebook.

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"На горе Поп Иван Черногорский ясно, ветер юго-западный 3-4 м/с, температура воздуха -11°", - говорится в сообщении.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям предупреждают, что в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской и средногорье Львовской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность - 3 уровень.

Неустойчивая погода в Украине

Апрель и май в Украине в этом году будут отличаться неустойчивой погодой.

"Весна в этом году затяжная, погодные условия сейчас очень неустойчивые. Может быть не одна волна холода и не одна волна тепла и в апреле, и в мае. Теперь это нормально для нас-каждые 4-5 дней смена погоды. Надо понимать, что, если вы едете куда-то отдыхать в жаркий день на несколько дней, то это не значит, что вернетесь в такую же погоду", - отметила заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова.

По словам ученого, перелом в погоде уже произошел - "и зима закончилась, и весна началась", но ее неустойчивость не позволяет почувствовать, что весна полностью вступила в свои права.

"Нужно дождаться 15 апреля. Там уже и климатическая температура будет выше, и отдельные дни будут очень теплыми. Кстати, по ним можно будет определить, каким будет май. Майские дни не будут лучше, чем те теплые дни в апреле", - сообщила она.

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Автор: Елена Пилипчак