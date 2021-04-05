Весна по-карпатски: в горах - снежно, температура упала до -10° (фото)
В Карпатах все еще продолжается зима.
Сегодня, 5 апреля, температура воздуха в Карпатах опустилась до -10°.
Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост на своей странице в Facebook.
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"На горе Поп Иван Черногорский облачно, туман, ветер западный 14 м/с, температура воздуха -10°", - говорится в сообщении.
Прогноз погоды в Украине на неделю: данные Погоды УНИАН
На этой неделе в Украине ожидается прохладная погода во вторник в западных регионах возможны снегопады. В среду начнутся дожди и будут идти до субботы. Средняя температура на этой неделе составит +10°...+12°.
В вторник в западных областях похолодает до +2° и пойдет снег. В Луцке и на Ивано-Франковщине ожидаются дожди. В центре же, напротив, температура повысится до +14°, ожидается облачная с прояснениями погода.
В среду похолодание и осадки распространятся практически на всю страну, сухо будет только на Херсонщине и в Крыму. Температура в центре упадет до +2°, на юге повысится до +15°.
В четверг дожди продолжатся, сухо будет только на востоке и в нескольких южных областях. Температура немного поднимется, но в целом останется на уровне +10°.
В пятницу по-прежнему будет дождливо. Но дожди, наконец, оставят западные области. Несмотря на осадки, по всей территории ожидается переменная облачность.
На выходных осадки отступят. Только во Львове и Ивано-Франковске в воскресенье ожидаются небольшие дожди. Температура в субботу и воскресенье останется на уровне +9°...+13°.
- Винница+9°... 0°
- Днепр+9°... +1°
- Донецк+8°... -1°
- Житомир+10°... +2°
- Запорожье+9°... +2°
- Ивано-Франковск+12°... +1°
- Киев+10°... +2°
- Кропивницкий+10°... +2°
- Луганск+9°... +1°
- Луцк+11°... +1°
- Львов+10°... -1°
- Николаев+12°... +5°
- Одесса+12°... +5°
- Полтава+9°... +2°
- Ровно+11°... 0°
- Симферополь+4°... -1°
- Сумы+9°... 0°
- Тернополь+10°... 0°
- Харьков+10°... 0°
- Херсон+10°... +4°
- Хмельницкий+9°... 0°
- Черкассы+11°... +2°
- Чернигов+9°... +2°
- Черновцы+12°... -1°