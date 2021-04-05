Весна по-карпатски: в горах - снежно, температура упала до -10° (фото)

В Карпатах все еще продолжается зима.

В горах все еще лежит снег / Фото facebook.com/chornogora.rescue112

Сегодня, 5 апреля, температура воздуха в Карпатах опустилась до -10°.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост на своей странице в Facebook.

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"На горе Поп Иван Черногорский облачно, туман, ветер западный 14 м/с, температура воздуха -10°", - говорится в сообщении.

Прогноз погоды в Украине на неделю: данные Погоды УНИАН

На этой неделе в Украине ожидается прохладная погода во вторник в западных регионах возможны снегопады. В среду начнутся дожди и будут идти до субботы. Средняя температура на этой неделе составит +10°...+12°.

В вторник в западных областях похолодает до +2° и пойдет снег. В Луцке и на Ивано-Франковщине ожидаются дожди. В центре же, напротив, температура повысится до +14°, ожидается облачная с прояснениями погода.

В среду похолодание и осадки распространятся практически на всю страну, сухо будет только на Херсонщине и в Крыму. Температура в центре упадет до +2°, на юге повысится до +15°.

В четверг дожди продолжатся, сухо будет только на востоке и в нескольких южных областях. Температура немного поднимется, но в целом останется на уровне +10°.

В пятницу по-прежнему будет дождливо. Но дожди, наконец, оставят западные области. Несмотря на осадки, по всей территории ожидается переменная облачность.

На выходных осадки отступят. Только во Львове и Ивано-Франковске в воскресенье ожидаются небольшие дожди. Температура в субботу и воскресенье останется на уровне +9°...+13°.