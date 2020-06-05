В Днепре прошел мощный ливень с градом (фото)

15:28, 5 июня 2020
39
0

Проблемные участки города затопило.

Днепр накрыл мощный ливень с градом / dp.informator.ua
Днепр накрыл мощный ливень с градом / dp.informator.ua

Вечером 4 июня практически во всех районах Днепра прошел сильный дождь, местами даже выпал град. 

Проблемные участки города затопило, сообщает "Информатор".

Вчера Днепропетровский региональный центр гидрометеорологии объявлял штормовое предупреждение: ожидались сильный ветер и дожди.

dp.informator.ua
dp.informator.ua
dp.informator.ua
dp.informator.ua

Напомним, сильный дождь 28 мая затопил улицу Коробова в Днепре. Под водой оказались проезжая и пешеходная части.

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Днепр#погода#дождь#Град
Новости партнеров
Погода в Украине
Виргиния, США
+21°
Погода Стерлинг - пасмурно, дожди с грозами
87 %
752 мм
3.1 м/с
56 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять