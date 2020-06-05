В Днепре прошел мощный ливень с градом (фото)

Проблемные участки города затопило.

Днепр накрыл мощный ливень с градом / dp.informator.ua

Вечером 4 июня практически во всех районах Днепра прошел сильный дождь, местами даже выпал град.

Проблемные участки города затопило, сообщает "Информатор".

Вчера Днепропетровский региональный центр гидрометеорологии объявлял штормовое предупреждение: ожидались сильный ветер и дожди.

dp.informator.ua

dp.informator.ua

Напомним, сильный дождь 28 мая затопил улицу Коробова в Днепре. Под водой оказались проезжая и пешеходная части.