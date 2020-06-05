В Днепре прошел мощный ливень с градом (фото)
Проблемные участки города затопило.
Вечером 4 июня практически во всех районах Днепра прошел сильный дождь, местами даже выпал град.
Проблемные участки города затопило, сообщает "Информатор".
Вчера Днепропетровский региональный центр гидрометеорологии объявлял штормовое предупреждение: ожидались сильный ветер и дожди.
Напомним, сильный дождь 28 мая затопил улицу Коробова в Днепре. Под водой оказались проезжая и пешеходная части.
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