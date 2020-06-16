Ливни затопили Черновицкую область
Из-за ливней произошел резкий подъем уровня воды в реке Черемош.
В течение 13-14 июня в Черновицкой области прошли сильные ливни, которые затопили несколько сел.
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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Черновицкой области.
Так, в селе Петраши Путильского района в результате осадков произошел резкий подъем уровня воды в реке Черемош, что привело к выходу воды из русла реки на автодорогу регионального значения, протяженность подтопленной автодороги составляет около 200 м.
Также в селе Дихтинец произошел подмыв дорожного покрытия на автодороге территориального значения.
В результате непогоды произошло подтопление зданий в селах Розтоки, Дихтинец, Изюма, Мариничи (подтоплено 24 жилых дома, 66 хозяйственных построек, 101 приусадебный участок, 69 подвалов домов).
Также река Черемош поднялась в черте села Слобода Банилов Вижницкого района, что привело к выходу воды на участок частного домохозяйства, земли запаса поселкового совета, 3 приусадебных земельных участка.
В результате прохождения дождевого паводка на реке Прут произошел выход воды на низко расположенную пойму и частично на автодорогу сообщением между населенными пунктами Маршинцы Новоселицкого района и Лунка Герцаевского района. В связи с этим было закрыто движение через временный технологический мост в селе Лунка Герцаевского района.
Напомним, на юге Одесской области из-за ливней произошло масштабное затопление райцентра Рени и сел.
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