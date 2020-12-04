В Украине ударят ночные морозы до -14°: синоптик рассказала о погоде на выходные
Синоптик отметила, что восток Украины обещает быть с самой низкой температурой воздуха.
В ближайшие дни объединяющим синоптическим фактором для Украины будет отсутствие осадков.
Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила на своей странице в Facebook.
Мороз и солнце: на выходных украинцев ждет безоблачная погода, температура ночью упадет до -10° (карта)
"В субботу ощутимо потеплеет в западных областях Украины, днем до +5°...+12°! Но уже 6-го декабря, в воскресенье, снова начнет холодать, кроме Закарпатья", - написала она.
На севере Украины дневная температура воздуха на выходных будет колебаться около нуля, а ночью начнется постепенное похолодание и в ночь на воскресенье на Житомирщине и Киевщине температура упадет до -4°...-7° градусов, на Черниговщине и Сумщине до -6°...-12°.
В центральных областях на выходных днем будет около нуля, ночью в воскресенье столбики термометров упадут до -3°...-8°, только в Винницкой области будет -1°...-3°.
Синоптик отметила, что восток Украины обещает быть с самой низкой температурой воздуха, но, как компенсация, будет светить солнце. Здесь в течение дня ожидается -2°...-7°, а ночью в воскресенье -7°...-14°.
Южная часть в субботу покажет дневные +4°...+8°, а уже в воскресенье и там ожидается ощутимое снижение температуры воздуха до небольших ночных морозов. Сильный юго-восточный ветер.
На дорогах ожидается гололедица.
В Киеве в течение 5-6 декабря осадков не ожидается. В субботу будет облачно, а в воскресенье будет светить солнышко.
Температура воздуха в Киеве 5-го декабря ночью 0°...-2°, днем около нуля, в ночь на воскресенье столбики термометров съедут вниз до -3°...-6°.
Предупреждение о гололедице в Украине
Сегодня и завтра, 4-5 декабря, в Украине без осадков. На дорогах западных, северных и центральных областей местами гололедица.
В ГСЧС отметили, что на Киевщине облачно с прояснениями, без осадков. На дорогах также местами гололедица.
- Винница+4°... 0°
- Днепр+2°... -3°
- Донецк-2°... -4°
- Житомир+5°... 0°
- Запорожье+2°... -4°
- Ивано-Франковск+5°... 0°
- Киев+2°... -2°
- Кропивницкий+1°... -4°
- Луганск-3°... -7°
- Луцк+6°... +5°
- Львов+3°... +2°
- Николаев+4°... 0°
- Одесса+6°... +3°
- Полтава0°... -4°
- Ровно+6°... +5°
- Симферополь+12°... +2°
- Сумы-1°... -4°
- Тернополь+5°... +4°
- Харьков-2°... -5°
- Херсон+5°... 0°
- Хмельницкий+6°... +3°
- Черкассы+1°... -2°
- Чернигов+1°... -3°
- Черновцы+8°... +5°