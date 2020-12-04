В Украине ударят ночные морозы до -14°: синоптик рассказала о погоде на выходные

Синоптик отметила, что восток Украины обещает быть с самой низкой температурой воздуха.

Ночью в воскресенье ударит настоящий зимний мороз / Фото ua.depositphotos.com

В ближайшие дни объединяющим синоптическим фактором для Украины будет отсутствие осадков.

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила на своей странице в Facebook.

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"В субботу ощутимо потеплеет в западных областях Украины, днем до +5°...+12°! Но уже 6-го декабря, в воскресенье, снова начнет холодать, кроме Закарпатья", - написала она.

На севере Украины дневная температура воздуха на выходных будет колебаться около нуля, а ночью начнется постепенное похолодание и в ночь на воскресенье на Житомирщине и Киевщине температура упадет до -4°...-7° градусов, на Черниговщине и Сумщине до -6°...-12°.

В центральных областях на выходных днем будет около нуля, ночью в воскресенье столбики термометров упадут до -3°...-8°, только в Винницкой области будет -1°...-3°.

Синоптик отметила, что восток Украины обещает быть с самой низкой температурой воздуха, но, как компенсация, будет светить солнце. Здесь в течение дня ожидается -2°...-7°, а ночью в воскресенье -7°...-14°.

Южная часть в субботу покажет дневные +4°...+8°, а уже в воскресенье и там ожидается ощутимое снижение температуры воздуха до небольших ночных морозов. Сильный юго-восточный ветер.

На дорогах ожидается гололедица.

В Киеве в течение 5-6 декабря осадков не ожидается. В субботу будет облачно, а в воскресенье будет светить солнышко.

Температура воздуха в Киеве 5-го декабря ночью 0°...-2°, днем около нуля, в ночь на воскресенье столбики термометров съедут вниз до -3°...-6°.

Предупреждение о гололедице в Украине

Сегодня и завтра, 4-5 декабря, в Украине без осадков. На дорогах западных, северных и центральных областей местами гололедица.

В ГСЧС отметили, что на Киевщине облачно с прояснениями, без осадков. На дорогах также местами гололедица.