В ближайшие дни в Украине периодически будет снежить.

В ближайшие несколько дней в Украине будет постепенно холодать. Максимально столбики термометров опустятся на Крещение, 19 января, когда ночью температура будет до -10°. Затем начнется небольшое потепление.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Так, в понедельник, 17 января, практически по всей Украине ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега. Лишь на юге будет небольшая облачность и сухая погода. Днем температура будет колебаться в пределах -2°...+2°, в южных областях - до +6°.

Во вторник, 18 января, интенсивность осадков снизится, однако они накроют уже всю страны, в том числе и южные области. Температура начнет снижаться. Днем холоднее всего будет на севере Украины, до -1°...-5°. На западе Украины будет -3°...+1°, однако ночью ударят морозы до -2°...-8°. В центре Украины днем будет -4°...+1°, ночью - до -3°...-6°. На востоке и юге - теплее всего. Днем здесь будет до +2°, а ночью - до -3°.

В среду, 19 января, в западных и южных областях Украины будет небольшая облачность и много солнца. Небольшой снег в этот день ожидается на севере, востоке и в центре страны. При этом усилятся морозы. На западе ночью ожидается от -2° до -10°, а на севере и северо-востоке будет -5°...-11°. На остальной территории в темное время суток будет -4°...-8°.

Днем также практически по всей стране будет минусовая температура. Самые сильные дневные морозы, до -3°...-7°, ожидаются местами на севере, на северо-востоке и востоке Украины. На остальной территории будет -2°...+1°.

20 января в Украине немного потеплеет, однако сильные ночные морозы до -8°...-14° задержатся в Сумской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

Днем в большинстве областей ожидается -1°...+1°, на северо-востоке будет -2°...-8°, а на юге - до +2°...+4°.

Перед выходными, 21 января, по всей стране установится пасмурная погода со сплошной облачностью. На западе, востоке и юго-востоке ожидаются осадки в виде снега или мокрого снега.

Днем на западе и севере страны будет -2°...-4°, в центре и на востоке ожидается -1°...+1°, а на юге Украины - до +1°...+4°, в Крыму потеплеет до +7°.

Народный прогноз

17 января - Феклистов день. Снег на деревьях сучья гнет - летом пчелы роиться будут.

18 января - Крещенский вечер. Луна в этот день полная - к большому разливу, быть большой воде. Если в этот день метель - будет она и на Масленицу; дуют ветры с юга - лето будет грозовым.

19 января - Богоявление Господне (Крещение). Если на Крещение погода ясная и погожая - на засушливое лето. Крещенская оттепель - к урожаю. Небо хмурое, большой иней и снег в этот день сулят плодородный год.

20 января - день Иоанна Крестителя. Считается, что в этот день вся вода, как и на Крещение является святой. Если 20 января в полдень будет ясное солнце - настанет ранняя весна. Если будет метель, то вся Масленица будет в метелях.

21 января - Емельяна-исповедника. По народным приметам, 21 января следует следить за ветром: как подует с юга - жди грозового лета.

Вас также могут заинтересовать новости: