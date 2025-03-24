Температура в столице повысится до +11°.

Неделя в Киеве начнется с осадков. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Утром 24 марта столбики термометров в столице покажут +5°, а днем температура максимально повысится до +10°...+11°. Ожидается пасмурная погода, в течение дня периодически будет дождить.

Атмосферное давление пониженное, 749-753 миллиметра ртутного столба. Ветер будет преимущественно южный, 7-12 м/с, а его порывы будут сильнее.

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Погода сегодня - прогноз на 24 марта

Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +6°, днем +16°, дождь.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +15°. небольшой дождь.

В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +4°, днем +14°, дождь.

В Тернополе 24 марта ночью будет +3°, днем +14°, небольшая облачность, дождь.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +13°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +16°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +10°, днем +18°, пасмурно, небольшой дождь.

В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +4°, днем +15°.

В Виннице сегодня будет +5°...+14°, облачно с прояснениями.

В Житомире в понедельник ночью будет +5°, днем +13°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +5°...+13°, пасмурно, небольшой дождь.

В Черкассах сегодня будет ночью +5°, днем +11°, облачно с прояснениями.

В Кропивницком температура ночью будет +4°, днем +13°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +4°...+12°.

В Одессе 24 марта - небольшая облачность, температура ночью +6°, днем +10°.

В Херсоне в понедельник ночью будет +4°, днем +15°, небольшая облачность.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +14°.

В Запорожье температура ночью +5°, днем +13°, небольшая облачность.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +2°, а днем +12°, небольшая облачность.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +11°.

В Днепре температура ночью будет +5°, днем +13°, небольшая облачность.

В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +3°...+15°.

В Краматорске сегодня будет облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +13°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +1°, днем +12°.

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