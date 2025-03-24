Неделя в Киеве начнется с осадков. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Утром 24 марта столбики термометров в столице покажут +5°, а днем температура максимально повысится до +10°...+11°. Ожидается пасмурная погода, в течение дня периодически будет дождить.
Атмосферное давление пониженное, 749-753 миллиметра ртутного столба. Ветер будет преимущественно южный, 7-12 м/с, а его порывы будут сильнее.
Погода сегодня - прогноз на 24 марта
Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +6°, днем +16°, дождь.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +15°. небольшой дождь.
В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +4°, днем +14°, дождь.
В Тернополе 24 марта ночью будет +3°, днем +14°, небольшая облачность, дождь.
В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +13°.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +16°.
В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +10°, днем +18°, пасмурно, небольшой дождь.
В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +4°, днем +15°.
В Виннице сегодня будет +5°...+14°, облачно с прояснениями.
В Житомире в понедельник ночью будет +5°, днем +13°, небольшая облачность.
В Чернигове столбики термометров покажут +5°...+13°, пасмурно, небольшой дождь.
В Черкассах сегодня будет ночью +5°, днем +11°, облачно с прояснениями.
В Кропивницком температура ночью будет +4°, днем +13°, облачно с прояснениями.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +4°...+12°.
В Одессе 24 марта - небольшая облачность, температура ночью +6°, днем +10°.
В Херсоне в понедельник ночью будет +4°, днем +15°, небольшая облачность.
В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +14°.
В Запорожье температура ночью +5°, днем +13°, небольшая облачность.
В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +2°, а днем +12°, небольшая облачность.
В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +11°.
В Днепре температура ночью будет +5°, днем +13°, небольшая облачность.
В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +3°...+15°.
В Краматорске сегодня будет облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +13°.
В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +1°, днем +12°.