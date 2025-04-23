Очень теплая, даже жарковатая, погода ожидается в Киеве 24 апреля. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Ночью температура в столице будет около +14°...+16°, а днем столбики термометров подскочат до летних +27°. Ожидается ясная и безоблачная погода, без существенных осадков.
Ветер будет юго-западный и западный, 3-8 м/с. Атмосферное давление пониженное, 743-745 миллиметров ртутного столба.
Погода 24 апреля - прогноз по Украине
Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +10°, днем +24°.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +22°.
В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +10°, днем +24°, гроза.
В Тернополе 24 апреля ночью будет +11°, днем +25°, практически безоблачно.
В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +24°.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +25°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +10°, днем +24°, практически безоблачно.
В Черновцах в четверг - практически безоблачно, ночью +10°, днем +24°.
В Виннице завтра будет +11°...+27°, практически безоблачно.
В Житомире в четверг ночью будет +12°, днем +25°, небольшая облачность, гроза.
В Чернигове столбики термометров покажут +8°...+26°, небольшая облачность.
В Черкассах завтра будет ночью +13°, днем +26°, практически безоблачно.
В Кропивницком температура ночью будет +11°, днем +27°, практически безоблачно.
В Полтаве - практически безоблачно, температура воздуха +13°...+26°.
В Одессе 24 апреля - практически безоблачно, температура ночью +13°, днем +21°.
В Херсоне в четверг ночью будет +11°, днем +26°, небольшая облачность.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +27°.
В Запорожье температура ночью +13°, днем +26°, небольшая облачность.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +12°, а днем +28°, практически безоблачно.
В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +13°, днем +27°.
В Днепре температура ночью будет +14°, днем +26°, небольшая облачность, гроза.
В Симферополе в четверг будет практически безоблачно, +9°...+20°.
В Краматорске завтра будет ясно, температура ночью +7°, днем +25°.
В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +8°, днем +26°.