В столице ожидается ясная погода с большим количеством солнца.

Очень теплая, даже жарковатая, погода ожидается в Киеве 24 апреля. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью температура в столице будет около +14°...+16°, а днем столбики термометров подскочат до летних +27°. Ожидается ясная и безоблачная погода, без существенных осадков.

Ветер будет юго-западный и западный, 3-8 м/с. Атмосферное давление пониженное, 743-745 миллиметров ртутного столба.

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Погода 24 апреля - прогноз по Украине

Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +10°, днем +24°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +22°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +10°, днем +24°, гроза.

В Тернополе 24 апреля ночью будет +11°, днем +25°, практически безоблачно.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +24°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +25°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +10°, днем +24°, практически безоблачно.

В Черновцах в четверг - практически безоблачно, ночью +10°, днем +24°.

В Виннице завтра будет +11°...+27°, практически безоблачно.

В Житомире в четверг ночью будет +12°, днем +25°, небольшая облачность, гроза.

В Чернигове столбики термометров покажут +8°...+26°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет ночью +13°, днем +26°, практически безоблачно.

В Кропивницком температура ночью будет +11°, днем +27°, практически безоблачно.

В Полтаве - практически безоблачно, температура воздуха +13°...+26°.

В Одессе 24 апреля - практически безоблачно, температура ночью +13°, днем +21°.

В Херсоне в четверг ночью будет +11°, днем +26°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +27°.

В Запорожье температура ночью +13°, днем +26°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +12°, а днем +28°, практически безоблачно.

В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +13°, днем +27°.

В Днепре температура ночью будет +14°, днем +26°, небольшая облачность, гроза.

В Симферополе в четверг будет практически безоблачно, +9°...+20°.

В Краматорске завтра будет ясно, температура ночью +7°, днем +25°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +8°, днем +26°.

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