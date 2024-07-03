На западе Украины температура упадет до +20 и даже ниже.

Значительные температурные контрасты ожидаются в Украине 3 июля. Температура ожидается от +17 до +37 градусов. Об этом сообщила известный синоптик Наталья Диденко.

"3-го июля сильная жара будет продолжаться в восточных областях, на юге и в большинстве центральных областей (кроме Винницкой области) - днем +32...+37 градусов", - сообщила она.

Самой прохладной, по данным Натальи Диденко, будет западная часть, где столбики термометров покажут лишь +19...+22, а местами даже +17...+19 градусов.

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"На севере очень пестро: Житомирщина +20...+22, Киевщина +27...+30, Черниговщина +28...+31, Сумщина +30...+34 градуса", - рассказала синоптик.

Дожди с грозами, по ее прогнозу, пройдут сегодня на западе Украины, в Винницкой и Житомирской областях. На остальной территории сохранится сухая и солнечная погода с высокой пожарной опасностью.

Погода в Киеве - прогноз синоптикини

В Киеве днем 3 июля воздух прогреется до +29...+30 градусов. серьезных осадков, по данным Наталки Диденко, не ожидается, но "очень трудно прогнозировать, потому что атмосферный фронт будет только касаться столицы. Одним словом - есть вероятность", - уточнила специалист.

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