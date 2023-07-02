Православная церковь 3 июля чтит память епископа и богослова Мефодия Патарского.
Издавна праздник 3 июля считался удачным для охотников, особенно для любителей перепелиного промысла. Наши предки заметили, что в июле перепелки массово слетаются на поля, и охотиться на них становится легко. В перепелиный праздник каждый охотник пытался поймать перепела голыми руками - тогда весь год в промысле будет везти.
Также народный праздник 3 июля считается очень удачным для сбора лекарственных трав. В День Мефодия отправлялись за целебными растениями ранним утром. Старались собрать травы, пока на них еще не высохла роса.
В народный праздник 3 июля наши предки наблюдали на пауками и по их поведению предсказывали погоду. Они верили, что пауки очень тонко чувствуют мельчайшие погодные изменения.
Рожденные 3 июля люди очень доброжелательные и обаятельные. Их обожают в любом коллективе. Они быстро становятся душой компании. При этом такие люди ценят личное пространство и собственную приватность. Никогда не прощают обман и предательство, и сами отличаются преданностью и честностью.
Что нельзя делать 3 июля
3 июля считается большим грехом обидеть или убить паука, а также разрушить паутину.
Женщинам сегодня не стоит ходить с распущенными волосами, иначе будут проблемы с прической.
Не стоит в этот день пересчитывать крупные суммы денег из заначки, иначе придется потратить их на непредвиденные расходы.
Плохой приметой считается выбрасывать остатки еды и хлеба в мусорное ведро - лучше скормите их птицам.
Приметы погоды 3 июля
Существуют такие приметы о погоде в этот день:
- Если в этот день идет дождь, то ещё 40 дней будет мокро.
- Если не видно паутины, то ближайшие дни будут дождливыми.
- Паук сам уничтожает свою паутину и прячется - скоро будет гроза или град.
- Если 3 июля паук старательно плетет сети, то скоро погода улучшится.
- Муравьи прячутся в муравейник - к скорому ненастью.
- Облака очень высоко плывут - к сухой погоде.
- Если небо пасмурное и серое, но пчелы и бабочки продолжают летать, то дождя не будет.
Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.