По всей стране ожидается комфортная температура, осадков станет меньше.

Сегодня, 23 июля, погода в Украине стабилизируется. После вчерашнего небольшого похолодания на севере вновь повысится температура до комфортных значений, а дожди практически покинут территорию нашей страны. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня будет малооблачно, на Закарпатье вообще ожидается ясная и безоблачная погода. Столбики термометров покажут комфортные +25°...+27°.

Жителей севера страны также ждет комфортная и сухая погода. Тут столбики термометров покажут +24°...+25°.

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На востоке Украиы будет преобладать сухая погода, однако в Донецкой области вероятны небольшие дожди. На Харьковщине температура будет около +25°, на остальной территории теплее, +28°...+29°.

В большинстве центральных областей ожидается небольшая облачность и температура около +27°, лишь в районе Полтавы и Черкасс будет немного свежее, +24°...+25°.

На юге Украины также ожидается небольшая облачность. Воздух тут прогреется до +28°...+29°, в Крыму вероятны грозы.

Приметы погоды 23 июля

23 июля - день Антония-рясочника. Если на Антония глухой гром - к дождю, гулкий - к ливню.

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