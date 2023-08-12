Температура практически по всей стране будет комфортной.

С сегодняшнего дня дожди покинут территорию Украины. В большинстве областей установится сухая погода с небольшой облачностью. Практически по всей стране будет комфортная температура. 30-градусная жара ожидается лишь местами на востоке и вдоль морей. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня будет сухая погода с небольшой облачностью. Столбики термометров покажут +22°...+24°. Лишь на Закарпатье будет пасмурно, а воздух тут прогреется до +25°.

Жителей севера Украины также ждет небольшая облачность. Прохладнее всего будет в Черниговской области, где пройдут дожди, а термометры покажут +19°. В Сумской области будет около +21°, а в Киевской и Житомирской воздух прогреется до комфортных +24°.

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На востоке Украины сегодня преимущественно жарко. Здесь температура будет подниматься до +28°...+30°, лишь в Харьковской области будет около +24°. Без осадков.

В центральной части Украины сегодня будет довольно много солнца. Температура ожидается от +24° до +28°. В Винницкой области ожидаются небольшие дожди.

В большинстве южных областей 12 августа будет ясно и безоблачно. Воздух тут прогреется до +26°...+29°.

12 августа - Силин день. Если сильно мерцают на рассвете звезды - в ближайшие дни будет дождь, а если днем ветер и моросит дождь - надо ждать долгого ненастья.

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