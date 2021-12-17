Синоптик рассказал, почему прогнозы погоды не всегда сбываются.

Почему в прогнозе погоды написано одно, а за окном - совсем другое? На это есть несколько причин, уверен синоптик Игорь Кибальчич.

В материале "Почему прогнозы погоды не всегда сбываются?" на портале meteoprog он сообщил, что на данный момент средняя точность прогнозов погоды на ближайшие сутки достигает 98-99%, а на вторые и третьи сутки в пределах 95-97%.

Однако, Игорь Кибальчич говорит, что несмотря на прогресс в сфере прогнозирования, синоптикам никогда не удастся добиться идеальной точности из-за нескольких причин.

Причина первая. Хаотический характер движений в атмосфере.

"Это многим известный "эффект бабочки", который заключается в том, что сколь угодно малое влияние на начальное состояние атмосферы может вызвать трудно прогнозируемые последствия в будущем. Отсюда возникает предел предсказуемости, который для современных прогностических моделей составляет порядка 10 – 14 дней", - поясняет синоптик.

По его словам, любые полученные данные из модели имеют приближённый характер.

"К примеру, если модель посчитала нам на завтра максимальную температуру днём +13,5 °С, то это не значит, что она должна быть по итогу именно такой. Это может быть и +13,1 °С, и +13,9 °С, что довольно близко к прогнозному значению. Подобные расхождения как раз связаны с начальной неопределённостью и хаотичностью атмосферных процессов", - рассказал он.

Причина вторая. Неполнота и неточность данных о текущем состоянии атмосферы.

По словам синоптика, для подготовки прогноза на пару дней вперед, надо иметь данные о фактической погоде на территории с масштабами нескольких тысяч километров. А прогноз на неделю и далее требует уже информации о том, что происходит с погодой на всем земном шаре.

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"Текущее состояние атмосферы мы всегда знаем лишь приближенно, так как наши наблюдения являются неполными и неточными. Кроме того, кодированные сводки погоды могут содержать изначальные ошибки из-за человеческого фактора", - говорит специалист.

Он пояснил, что станции радиозондирования расположены с шагом примерно 300-500 километров, а спутниковые данные зачастую недостаточно точны.

"Поэтому наше знание текущего состояния атмосферы никогда не будет полным", - уверен Игорь Кибальчич.

Причина третья. Несовершенство численных моделей и методов прогнозирования.

По словам Игоря Кибальчича, на современном этапе автоматизированные прогностические технологии не способны прогнозировать некоторые погодные явления, которые имеют локальный характер и сложную природу образования.

По этой причине такие явления как туманы, шквалы, смерчи и т.д. прогнозируются специалистами-синоптиками, которые хорошо знают условия их образования и развития в конкретном регионе ,то есть - на местах.

"Результаты модельных расчетов синоптики используют в качестве основы для составления окончательных, "официальных" прогнозов погоды, предполагающих синтез опыта специалистов и результатов различных прогностических технологий. Поэтому роль синоптиков крайне важна и необходима, их не заменят даже наиболее совершенные технологии", - резюмировал Игорь Кибальчич.

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Автор: Екатерина Лиманская