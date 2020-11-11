Новый рекорд: в Харькове зафиксированы самые поздние заморозки за всю историю наблюдений
Последний раз рекорд был установлен в 1967 году.
Сегодня, 11 ноября, в Харькове зафиксирован первый заморозок: минимальная температура воздуха составила -1,5°.
Об этом сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии на своей странице в Facebook.
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Заморозок является самым поздним в истории метеонаблюдений. Последний раз рекорд был установлен в 1967 году, когда минусовую температуру зафиксировали 10 ноября.
"Продолжительность безморозного периода, таким образом, в Харькове составила 201 день (с 24 апреля по 10 ноября)", - говорится в сообщении.
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На этой неделе в Украину придут первые холода. В пятницу, 13 ноября, температура днем опустится до 0°. В субботу в Ивано-Франковскую и Черновицкую области придут дожди.
Завтра, 12 ноября, похолодание продолжится: в центральных регионах температура днем опустится до +5°. По-прежнему-без осадков.
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