Прошлой ночью температура в Украине упала до -20° (карта)

Теплее всего было на Закарпатье - температура ночью составила +5°.

Этой ночью в Украине ударил мороз / фото УНИАН

Прошлой ночью, 18 ноября, температура в Украине составила от +5° до -20°.

Об этом сообщил Укргидрометцентр на своей странице в Facebook.

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Так, этой ночью наблюдалась следующая температурная картина:

В Киевской и Херсонской областях температура составила -2°;

В Черниговской и Львовской областях температура опустилась до -3°;

В Луцкой, Ривненской, Тернопольской, Житомирской и Хмельницкой областях температура составила +3°;

В Закарпатской области ночью было до +5°;

В Черновецкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Сумской этой ночью было -4°;

В Винницкой, Одесской и Николаевской столбики термометров опустились до -1°;

В Ивано-Франковской температура держалась на уровне +4°;

В Запорожской области было -5°;

В Харьковской области столбики термометров опустились до -10°;

В Днепропетровской области - до -6°;

В Симферополе 0°.

В Донецкой области температура составила -11°;

В Луганской области была зафиксирована самая низкая температура за сегодня: -20°.

Карта температурных контрастов ночи 18 ноября / Фото Укргидрометцентр

Заснеженные области Украины 19 ноября

По состоянию на сегодня, 19 ноября, в некоторых областях Украины лежит снег.

Так, на сегодняший день в Украине снег лежит в семи областях: