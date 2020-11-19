Прошлой ночью температура в Украине упала до -20° (карта)

12:45, 19 ноября 2020
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Теплее всего было на Закарпатье - температура ночью составила +5°.

Этой ночью в Украине ударил мороз / фото УНИАН
Этой ночью в Украине ударил мороз / фото УНИАН

Прошлой ночью, 18 ноября, температура в Украине составила от +5° до -20°.

Об этом сообщил Укргидрометцентр на своей странице в Facebook.

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Так, этой ночью наблюдалась следующая температурная картина:

  • В Киевской и Херсонской областях температура составила -2°;
  • В Черниговской и Львовской областях температура опустилась до -3°;
  • В Луцкой, Ривненской, Тернопольской, Житомирской и Хмельницкой областях температура составила +3°;
  • В Закарпатской области ночью было до +5°;
  • В Черновецкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Сумской этой ночью было  -4°;
  • В Винницкой, Одесской и Николаевской столбики термометров опустились до -1°;
  • В Ивано-Франковской температура держалась на уровне +4°;
  • В Запорожской области было -5°;
  • В Харьковской области столбики термометров опустились до -10°;
  • В Днепропетровской области - до -6°;
  • В Симферополе 0°.
  • В Донецкой области температура составила -11°;
  • В Луганской области была зафиксирована самая низкая температура за сегодня: -20°.
Карта температурных контрастов ночи 18 ноября / Фото Укргидрометцентр
Карта температурных контрастов ночи 18 ноября / Фото Укргидрометцентр

Заснеженные области Украины 19 ноября

По состоянию на сегодня, 19 ноября, в некоторых областях Украины лежит снег.

Так, на сегодняший день в Украине снег лежит в семи областях:

  • До 1 см - в Черниговской области;
  • До 3 см - в Харьковской области;
  • До 8 см - в Луганской области;
  • До 5 см - в Киевской области;
  • До 3 см - в Черкасской области;
  • До 1 см - в Кировоградской области;
  • До 1 см - в Николаевской области.

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Автор: Елена Пилипчак

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