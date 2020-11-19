Прошлой ночью температура в Украине упала до -20° (карта)
Теплее всего было на Закарпатье - температура ночью составила +5°.
Прошлой ночью, 18 ноября, температура в Украине составила от +5° до -20°.
Об этом сообщил Укргидрометцентр на своей странице в Facebook.
"Температура будет выше, чем 30 лет назад": глава Укргидрометцентра рассказал о зиме в Украине
Так, этой ночью наблюдалась следующая температурная картина:
- В Киевской и Херсонской областях температура составила -2°;
- В Черниговской и Львовской областях температура опустилась до -3°;
- В Луцкой, Ривненской, Тернопольской, Житомирской и Хмельницкой областях температура составила +3°;
- В Закарпатской области ночью было до +5°;
- В Черновецкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Сумской этой ночью было -4°;
- В Винницкой, Одесской и Николаевской столбики термометров опустились до -1°;
- В Ивано-Франковской температура держалась на уровне +4°;
- В Запорожской области было -5°;
- В Харьковской области столбики термометров опустились до -10°;
- В Днепропетровской области - до -6°;
- В Симферополе 0°.
- В Донецкой области температура составила -11°;
- В Луганской области была зафиксирована самая низкая температура за сегодня: -20°.
Заснеженные области Украины 19 ноября
По состоянию на сегодня, 19 ноября, в некоторых областях Украины лежит снег.
Так, на сегодняший день в Украине снег лежит в семи областях:
- До 1 см - в Черниговской области;
- До 3 см - в Харьковской области;
- До 8 см - в Луганской области;
- До 5 см - в Киевской области;
- До 3 см - в Черкасской области;
- До 1 см - в Кировоградской области;
- До 1 см - в Николаевской области.
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