Более 50 человек в Японии погибли из-за сильных дождей
Еще 11 человек числятся пропавшими без вести.
В регионе Кюсю на юго-западе Японии из-за наводнений и схода оползней, вызванных сильными дождями, погиб 51 человек.
Юго-запад Китая пострадал от наводнений
Еще 11 человек числятся пропавшими без вести, передает NHK со ссылкой на местные власти.
Четырнадцать из погибших были обнаружены в доме престарелых, расположенном поблизости от реки Кума.
Материалы видеосъемки с одного из устройств для наблюдения в префектуре Кагосима показывают затопленные дороги и потоки воды из коллекторов для ливневых вод.
По сообщению полиции, в городе Минамисацума мужчина в возрасте за 60 лет пропал без вести после того, как ушел из дома, чтобы доставить газеты.
Другой видеоматериал демонстрирует, что уровень воды в одной из рек в префектуре Нагасаки во второй половине дня 6 июля почти достиг опасного предела, угрожающего наводнением. По словам мужчины, сделавшего эту запись, всего за десять минут уровень воды поднялся примерно на один метр.
Премьер-министр Абэ Синдзо отдал официальным представителям распоряжение сделать все возможное, чтобы спасти жизни и оказать поддержку пострадавшим. Он призвал население по всей Японии быть начеку и следить за свежей информацией, публикуемой местными органами власти.
Напомним, десять человек погибли в результате шторма, который прошел в южных штатах Бразилии.
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