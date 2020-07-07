Более 50 человек в Японии погибли из-за сильных дождей

Еще 11 человек числятся пропавшими без вести.

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В регионе Кюсю на юго-западе Японии из-за наводнений и схода оползней, вызванных сильными дождями, погиб 51 человек.

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Еще 11 человек числятся пропавшими без вести, передает NHK со ссылкой на местные власти.

Четырнадцать из погибших были обнаружены в доме престарелых, расположенном поблизости от реки Кума.

Материалы видеосъемки с одного из устройств для наблюдения в префектуре Кагосима показывают затопленные дороги и потоки воды из коллекторов для ливневых вод.

По сообщению полиции, в городе Минамисацума мужчина в возрасте за 60 лет пропал без вести после того, как ушел из дома, чтобы доставить газеты.

Другой видеоматериал демонстрирует, что уровень воды в одной из рек в префектуре Нагасаки во второй половине дня 6 июля почти достиг опасного предела, угрожающего наводнением. По словам мужчины, сделавшего эту запись, всего за десять минут уровень воды поднялся примерно на один метр.

Премьер-министр Абэ Синдзо отдал официальным представителям распоряжение сделать все возможное, чтобы спасти жизни и оказать поддержку пострадавшим. Он призвал население по всей Японии быть начеку и следить за свежей информацией, публикуемой местными органами власти.

Напомним, десять человек погибли в результате шторма, который прошел в южных штатах Бразилии.