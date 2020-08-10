В Пакистане жертвами наводнений стали более 60 человек

Наводнения разрушили более 300 домов.

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Более 60 человек погибли, многие пострадали в результате сильных ливней и наводнений в Пакистане.

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В результате проливных дождей 25 человек погибли в провинции Хайбер-Пахтунхва, 12 человек - в провинции Синд, восемь - в Пенджабе, восемь - в Белуджистане, 10 - в Гилгит-Балтистане, передает "Синьхуа" со ссылкой на Национальное управление по борьбе со стихийными бедствиями Пакистана.

Наводнения снесли четыре моста, более 300 домов были частично или полностью повреждены, в сотнях населенных пунктах нарушено транспортное сообщение.

Напомним, тропическая депрессия "Ферди", которая сформировалась в Южно-Китайском море, надвигается на Китай.