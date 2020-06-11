Шесть человек погибли в результате наводнений и оползней в Китае

13:04, 11 июня 2020
10
0

Еще один человек пропал без вести.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Шестеро человек погибли в результате наводнений и оползней, вызванных сильными дождями в китайской провинции Хунань. 

Семь человек погибли в результате наводнения в Китае

При этом один человек пропал без вести, и трое получили ранения вследствие наводнений и оползней, передает "Синьхуа" со ссылкой на местные власти. 

В настоящее время ведется поисково-спасательная работа, все раненные проходят лечение в местной больнице.

Напомним, в восточнокитайской провинции Цзянси около 728 тысяч человек пострадали от наводнений, вызванных проливными дождями. 

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#наводнение#Китай
Новости партнеров
Погода в Украине
Виргиния, США
+24°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
70 %
752 мм
5.5 м/с
68 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять