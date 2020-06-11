Шесть человек погибли в результате наводнений и оползней в Китае

Еще один человек пропал без вести.

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Шестеро человек погибли в результате наводнений и оползней, вызванных сильными дождями в китайской провинции Хунань.

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При этом один человек пропал без вести, и трое получили ранения вследствие наводнений и оползней, передает "Синьхуа" со ссылкой на местные власти.

В настоящее время ведется поисково-спасательная работа, все раненные проходят лечение в местной больнице.

Напомним, в восточнокитайской провинции Цзянси около 728 тысяч человек пострадали от наводнений, вызванных проливными дождями.