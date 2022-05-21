В воскресенье, 22 мая в Украине ожидается похолодание.
Об этом в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, температура воздуха в течение дня будет колебаться между +10...+17 градусов, немного теплее будет на юге - до +17...+22 градусов.
"Ветер снова частенько будет сильным, задувать местами до 15-20 метров в секунду. Северо-западный", - предупредила она.
По прогнозу синоптика, дожди 22 мая пройдут повсюду, кроме южной части Украины. Правда, осадки преимущественно будут небольшими.
В Киеве, по прогнозу Натальи Диденко, завтра будет холодно и ветрено. Временами небольшой дождь и +12 градусов.
"Итак, завтра одеваться надо теплее и защищаться от сильного ветра и дождя", - резюмировала синоптик.
Напомним, на завтра по всей Украине объявили штормовое предупреждение.