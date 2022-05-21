Ощущение холода добавит сильный ветер, который ожидается по всей стране.

В воскресенье, 22 мая в Украине ожидается похолодание.

Об этом в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, температура воздуха в течение дня будет колебаться между +10...+17 градусов, немного теплее будет на юге - до +17...+22 градусов.

"Ветер снова частенько будет сильным, задувать местами до 15-20 метров в секунду. Северо-западный", - предупредила она.

По прогнозу синоптика, дожди 22 мая пройдут повсюду, кроме южной части Украины. Правда, осадки преимущественно будут небольшими.

В Киеве, по прогнозу Натальи Диденко, завтра будет холодно и ветрено. Временами небольшой дождь и +12 градусов.

"Итак, завтра одеваться надо теплее и защищаться от сильного ветра и дождя", - резюмировала синоптик.

Напомним, на завтра по всей Украине объявили штормовое предупреждение.

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