В течение выходных в Украине потеплеет до +12°...+18°.

Завтра, 9 апреля, южный антициклон "Пегги" принесет в Украину много солнца и настоящее апрельское тепло.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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Завтра, 9 апреля, максимальная температура воздуха поднимется до +7°...+11° в течение субботы-воскресенья юго-западный ветер принесет в большинство областей +12°...+18°.

Ночью кое-где еще возможны морозы.

Антициклон обусловит в пятницу в Украине сухую солнечную погоду, только ближайшей ночью на Приазовье ожидается небольшой дождь.

В Киеве завтра будет сухо и немного теплее - до +10°. А на выходных предполагается +13°...+17°.

Неустойчивая весенняя погода в Украине

Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова говорит, что апрель и май в Украине в этом году будут отличаться неустойчивой погодой.

"Весна в этом году затяжная, погодные условия сейчас очень неустойчивые. Может быть не одна волна холода и не одна волна тепла и в апреле, и в мае. Теперь это нормально для нас-каждые 4-5 дней смена погоды. Надо понимать, что если вы едете куда-то отдыхать в жаркий день на несколько дней, то это не значит, что вернетесь в такую же погоду", - отметила она.

По словам ученой, перелом в погоде уже произошел - "и зима закончилась, и весна началась", но ее неустойчивость не позволяет почувствовать, что весна полностью вступила в свои права.

"Нужно дождаться 15 апреля. Там уже и климатическая температура будет выше, и отдельные дни будут очень теплыми. Кстати, по ним можно будет определить, каким будет май. Майские дни не будут лучше, чем те теплые дни в апреле", - сообщила она.

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Автор: Елена Пилипчак