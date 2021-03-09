Сегодня в Украину вернутся морозы, одну из областей накроет снегопад (карта)
Температура будет держаться на уровне -1°.
Во вторник, 9 марта, практически на всей территории Украины, кроме южных и западных областей, ожидаются отрицательные значения температуры. Снег пройдет только на Тернопольщине, в остальных областях - без осадков.
Об этом свидетельствуют данные Погоды УНИАН.
В Украине продолжается повышение уровней воды в реках, возможны подтопления сел
- В Киеве - облачно с прояснениями, температура воздуха ночью -8°, днем -1°.
- В Чернигове - солнечно, температура воздуха ночью -10°, днем -1°.
- Во Львове во вторник ожидается ясная погода, ночью -6°, днем +1°.
- В Луцке - облачно, ночью -6°, днем 0°.
- В Ривне во вторник - солнечно, ночью -7°, днем -2°.
- В Тернополе 9 марта ночью будет -5°, днем -1°, мокрый снег.
- В Хмельницком сегодня будет облачно, ночью -6°, днем 0°.
- В Ивано-Франковске сегодня будет облачно с прояснениями, ночью -6°, днем +3°.
- В Черновцах во вторник - солнечно, ночью -4°, днем +3°.
- В Виннице сегодня ясно, -9°...0°.
- В Житомире во вторник - облачно, температура ночью -7°, днем 0°.
- В Черкассах - солнце, ночью -10°, днем -1°.
- В Кропивницком - ясно, температура ночью -8°, днем -1°.
- В Полтаве сегодня облачно, температура воздуха -8°...-2°.
- В Одессе 9 марта - солнечно, температура ночью -2°, днем +5°.
- В Херсоне во вторник ночью -6°, днем +4°, облачно.
- В Николаеве сегодня будет солнечно, ночью -5°, днем +3°.
- В Запорожье - переменная облачность, температура ночью -8°, днем 0°.
- В Сумах сегодня переменная облачность, температура воздуха -10°...-4°.
- В Харькове - переменная облачность, температура ночью -9°, днем -2°.
- В Днепре - облачно с прояснениями, температура ночью -9°, днем -1°.
- В Симферополе во вторник будет малооблачно, -5°...+2°.
- В Краматорске - облачно с прояснениями, ливень, температура ночью -8°, днем +1°.
- В Северодонецке - переменная облачность, температура ночью -9°, днем +2°.
Народные приметы 9 марта
9 марта, если рожки у месяца кажутся острыми, значит, будет сильный ветер.
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Погода в Украине
- Винница0°... -9°
- Днепр-1°... -9°
- Донецк+1°... -10°
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- Запорожье0°... -8°
- Ивано-Франковск+3°... -6°
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- Кропивницкий-1°... -8°
- Луганск+1°... -9°
- Луцк0°... -6°
- Львов+1°... -6°
- Николаев+3°... -5°
- Одесса+5°... -2°
- Полтава-2°... -8°
- Ровно-2°... -7°
- Симферополь+2°... -5°
- Сумы-4°... -10°
- Тернополь-1°... -5°
- Харьков-2°... -9°
- Херсон+4°... -6°
- Хмельницкий0°... -6°
- Черкассы-1°... -10°
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