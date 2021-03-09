Сегодня в Украину вернутся морозы, одну из областей накроет снегопад (карта)

08:00, 9 марта 2021
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Температура будет держаться на уровне -1°.

Днем температура снова уйдет в "минус" / Фото ua.depositphotos.com
Днем температура снова уйдет в "минус" / Фото ua.depositphotos.com

Во вторник, 9 марта, практически на всей территории Украины, кроме южных и западных областей, ожидаются отрицательные значения температуры. Снег пройдет только на Тернопольщине, в остальных областях - без осадков.

Об этом свидетельствуют данные Погоды УНИАН.

В Украине продолжается повышение уровней воды в реках, возможны подтопления сел

  • В Киеве - облачно с прояснениями, температура воздуха ночью -8°, днем -1°.
  • В Чернигове - солнечно, температура воздуха ночью -10°, днем -1°.
  • Во Львове во вторник ожидается ясная погода, ночью -6°, днем +1°.
  • В Луцке - облачно, ночью -6°, днем 0°.
  • В Ривне во вторник - солнечно, ночью -7°, днем -2°.
  • В Тернополе 9 марта ночью будет -5°, днем -1°, мокрый снег.
  • В Хмельницком сегодня будет облачно, ночью -6°, днем 0°.
  • В Ивано-Франковске сегодня будет облачно с прояснениями, ночью -6°, днем +3°.
  • В Черновцах во вторник - солнечно, ночью -4°, днем +3°.
  • В Виннице сегодня ясно, -9°...0°.
  • В Житомире во вторник - облачно, температура ночью -7°, днем 0°.
  • В Черкассах - солнце, ночью -10°, днем -1°.
  • В Кропивницком - ясно, температура ночью -8°, днем -1°.
  • В Полтаве сегодня облачно, температура воздуха -8°...-2°.
  • В Одессе 9 марта - солнечно, температура ночью -2°, днем +5°.
  • В Херсоне во вторник ночью -6°, днем +4°, облачно.
  • В Николаеве сегодня будет солнечно, ночью -5°, днем +3°.
  • В Запорожье - переменная облачность, температура ночью -8°, днем 0°.
  • В Сумах сегодня переменная облачность, температура воздуха -10°...-4°.
  • В Харькове - переменная облачность, температура ночью -9°, днем -2°.
  • В Днепре - облачно с прояснениями, температура ночью -9°, днем -1°.
  • В Симферополе во вторник будет малооблачно, -5°...+2°.
  • В Краматорске - облачно с прояснениями, ливень, температура ночью -8°, днем +1°. 
  • В Северодонецке - переменная облачность, температура ночью -9°, днем +2°.
Прогноз погоды на 9 марта / фото УНИАН
Прогноз погоды на 9 марта / фото УНИАН

Народные приметы 9 марта

9 марта, если рожки у месяца кажутся острыми, значит, будет сильный ветер.

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Автор: Елена Пилипчак

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