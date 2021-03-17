Из-за мощных снегопадов в Китае столкнулись более 30 автомобилей (видео)

Машины откапывали около трех часов.

Китай накрыли мощные снегопады / Скриншот

В Китае из-за мощных снегопадов на дороге столкнулись более 30 автомобилей.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Более 100 человек оказались в снежной ловушке. 28 спасательных бригад выехали на помощь - им понадобилось более 3 часов, чтобы откопать машины.

Некоторые авто засыпало почти по самую крышу - нескольких человек госпитализировали.

Снежная буря в США

Снежный шторм накрыл центральную часть США. Метели, град и шквальный ветер - в центре зимней бури оказались 7 штатов.

Местами меньше чем за сутки намело метровые сугробы. Заблокированы десятки автомобильных трасс, сообщают о многочисленных ДТП. Только в одном аэропорту Денвера отменены почти 2000 рейсов. Синоптики прогнозируют, что холодный фронт будет продвигаться дальше на западное побережье и юг США, будет держаться непогода по крайней мере несколько дней.