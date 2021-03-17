Из-за мощных снегопадов в Китае столкнулись более 30 автомобилей (видео)

10:38, 17 марта 2021
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Машины откапывали около трех часов.

Китай накрыли мощные снегопады / Скриншот
Китай накрыли мощные снегопады / Скриншот

В Китае из-за мощных снегопадов на дороге столкнулись более 30 автомобилей.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Более 100 человек оказались в снежной ловушке. 28 спасательных бригад выехали на помощь - им понадобилось более 3 часов, чтобы откопать машины.

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Автор: Елена Пилипчак

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