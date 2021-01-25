Туманы и метели: в Карпатах выпал метр снега (фото, видео)

Несмотря на кратковременную оттепель, в горах продолжается сказочная зима.

Карпаты заснежило / Фото Vasyl Fitsak

В Карпатах прошел интенсивный снегопад. Кое-где выпало до 1 метра снега.

Об этом сообщает отдел гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра об опасности схода снежных лавин в Карпатах со ссылкой на данные снеголавинных станций.

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На горе Пожежевская температура воздуха составляет -8°, безветренно, облачно, снег. Высота снежного покрова составляет 34-98 см, снег свежий, хорошо закреплен.

На горе Плай температура воздуха до -5°, ветер юго-восточный 8-10 м/с, туман, снег. Высота снежного покрова составляет 25-61 см, снег свежий, пылевидный, умеренно закреплен.

Карпати у снігу / Фото facebook.com/chornogora.rescue112

На снеголавинном посту Драгобрат температура воздуха до -7°, мокрый снег, метель. Высота снежного покрова составляет 70 см.

Снег, метели и гололедица в Украине: предупреждение от ГСЧС

Сегодня, 25 января, на Правобережье Украины порывы ветра 15-20 м/с, в западных областях значительный дождь и мокрый снег.

Спасатели предупреждают, что в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской областях ожидается значительный снег, метели, на дорогах гололедица, местами снежные заносы. Таким погодным условиям предоставлен I уровень опасности - желтый.

В большинстве западных областей ожидается образование снежного покрова высотой 5-10 см, в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской областях 10-20 см.

По Киеву и Киевской области днем 25 января и в течение суток 26 января порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).