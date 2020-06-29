Стихия добралась до востока: в Мариуполе ливень затопил улицы и городской транспорт (фото, видео)
В городе частично приостановлена работа электротранспорта.
В Мариуполе сегодня разбушевалась стихия - в городе пошел ливень с грозой, затопило некоторые улицы.
Об этом сообщает Mnews.
Как отмечается, уровень воды стремительно поднимался, затапливая улицы. Так, под мостом рядом с Ильичёвский рынком образовалась огромная лужа: застрявший там автобус наполовину в воде, а легковушку почти полностью накрыло.
По информации сайта 0629, стихия парализовала жизнь в городе, ломала деревья, ливневки не справлялись с большим объемом воды.
Как отметил начальник городского трамвайно-троллейбусного управления Виталий Донев, коллапсом такую ситуацию назвать нельзя, но она достаточно тяжелая. В связи с ливнем пришлось остановить электротранспорт на ряде участков дорог. В частности, самая тяжелая ситуация сложилась в Кальмиусском районе. Там под мостом, в районе кладбища, образовалась огромная яма, транспорту пришлось буквально проплывать. Под мостом в воде застряла маршрутка и легковой автомобиль. Также в городе произошло несколько дорожных аварий.
Как сообщал УНИАН, во Львовской области из-за ливня затопило санатории.
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