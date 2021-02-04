В Австралии бушуют пожары: сильный ветер распространяет огонь, сгорели более 80 домов (видео)

Синоптики говорят, что в ближайшие несколько часов погода только ухудшится.

В Австралии продолжают бушевать лесные пожары / Фото REUTERS

На западе Австралии вследствие лесных пожаров сгорел 81 дом. Сильный ветер мешает тушить огонь.

Об этом сообщает Reuters.

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Информации о погибших до сих пор не поступала.

Также до сих пор непонятна причина, по которой возникли лесные пожары.

Премьер-министр штата Западная Австралия Марк Макгоуэн заявил, что пожарным удалось взять под контроль самый большой из очагов возгорания, но предупредил, что сильный ветер может усилить опасность.

«Эти пожары очень непредсказуемы, и все может очень быстро ухудшиться, - сказал он. - Погодные условия по-прежнему нестабильны, прогнозируется сильный ветер».

Власти заявили, что ветры уже помешали полетам пожарных самолетов, и ожидается, что в ближайшие несколько часов погода ухудшится.

По словам метеорологов, в пострадавших регионах штата ожидается ветер со скоростью более 19 м/с. В субботу прогнозируют дожди.

Лесные пожары в Австралии: что известно

3 февраля на западе Австралии разгорелись лесные пожары. Огонь уже уничтожил несколько десятков зданий и подступает к Перту - двухмиллионному мегаполису.

Сотни людей были вынуждены покинуть свои дома, их разместили во временных центрах.

Сильный ветер и жаркая погода затрудняют работу пожарных. Более 200 спасателей и волонтеров пытаются сдержать распространение огня.

Площадь пожара увеличивается. В регионе объявили чрезвычайное положение.