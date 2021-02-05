В Карпатах возможен сход лавин: объявлен третий уровень опасности

Снеголавинная опасность сохраняется.

Ученый измеряет уровень лавинной опасности / Фото facebook.com/chornogora.rescue112

Сегодня, 5 февраля, в украинских Карпатах продолжает наблюдаться снеголавинная опасность.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

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"В связи с метелями на высокогорье Ивано-Франковской области и в связи с оттепелью на высокогорье Закарпатской области сохраняется значительная снеголавинная опасность", - говорится в сообщении.

Таким погодным условиям предоставлен III уровень опасности.

Непогода в Украине

Сегодня, 5 февраля, в большинстве областей порывы ветра достигнут 15-20 м/с.

На дорогах страны, кроме юга и востока, гололедица. Таким погодным условиям предоставлен I уровень опасности, желтый.

По Киеву и Киевской области в течение 5 февраля гололед, на дорогах - гололедица, порывы ветра так же сгянут 15-20 м/с.