В Карпатах возможен сход лавин: объявлен третий уровень опасности

10:02, 5 февраля 2021
15
Прослушать
Остановить

Снеголавинная опасность сохраняется.

Ученый измеряет уровень лавинной опасности / Фото facebook.com/chornogora.rescue112
Ученый измеряет уровень лавинной опасности / Фото facebook.com/chornogora.rescue112

Сегодня, 5 февраля, в украинских Карпатах продолжает наблюдаться снеголавинная опасность.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Зимняя погода возвращается: в Украине ударит мороз до -15°, в двух областях пойдет снег (карта)

"В связи с метелями на высокогорье Ивано-Франковской области и в связи с оттепелью на высокогорье Закарпатской области сохраняется значительная снеголавинная опасность", - говорится в сообщении.

Таким погодным условиям предоставлен III уровень опасности.

Непогода в Украине

Сегодня, 5 февраля, в большинстве областей порывы ветра достигнут 15-20 м/с.

На дорогах страны, кроме юга и востока, гололедица. Таким погодным условиям предоставлен I уровень опасности, желтый.

По Киеву и Киевской области в течение 5 февраля гололед, на дорогах - гололедица, порывы ветра так же сгянут 15-20 м/с.

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Автор: Елена Пилипчак

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: погодаКарпатылавинагорыпоход в горы
Новости партнеров
Погода в Украине
Виргиния, США
+6°
Погода Стерлинг - пасмурно, небольшой дождь
66 %
746 мм
5.2 м/с
23 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом Политикой конфиденциальности
Соглашаюсь