Сегодня, 24 мая, температура на высокогорье Карпат упала до 0°.
Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост на своей странице в Facebook.
"На горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена. Ветер северо-западной 7-8 м/с. Температура воздуха 0°", - говорится в сообщении.
Предупреждение о непогоде в Украине
Сегодня, 24 мая, в Украине ожидаются сильные ливни.
"Ночью в западных, северных, центральных областях, днем на Полтавщине и Сумщине значительные дожди", - говорится в сообщении ГСЧС.
В Киевской области ночью также ожидаются значительные дожди, местами гроза.
Таким погодным условиям придан I уровень опасности, желтый.
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