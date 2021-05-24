В горах все еще сохраняется холодная погода.

Сегодня, 24 мая, температура на высокогорье Карпат упала до 0°.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост на своей странице в Facebook.

"На горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена. Ветер северо-западной 7-8 м/с. Температура воздуха 0°", - говорится в сообщении.

Предупреждение о непогоде в Украине

Сегодня, 24 мая, в Украине ожидаются сильные ливни.

"Ночью в западных, северных, центральных областях, днем на Полтавщине и Сумщине значительные дожди", - говорится в сообщении ГСЧС.

В Киевской области ночью также ожидаются значительные дожди, местами гроза.

Таким погодным условиям придан I уровень опасности, желтый.

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Автор: Елена Пилипчак