В России извергается самый высокий вулкан Евразии (видео)
Лава может нарушить экологию местных рек.
Самый высокий вулкан Евразии извергается на Камчатке. Ключевская сопка выбрасывает столько лавы, что это может нарушить экологический баланс местных рек, опасаются экологи.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Кроме того, раскаленные потоки угрожают нескольким ближайшим дорогам. Вулкан извергается по меньшей мере раз в несколько лет.
Справка УНИАН. Ключевской вулкан, высота которого составляет 4800 м, является самым высоким действующим вулканом Евразии. Диаметр кратера около 700 м. Возраст вулкана оценивается в 7 тысяч лет.
Вулкан расположен на расстоянии 60 км от побережья. Рядом расположены поселки Ключи и Козыревск.
На Камчатке продолжает извергаться Ключевская сопка, самый высокий действующий вулкан Евразии. На видео рождение нового конуса #Камчатка#вулкан#Красоты_Россииhttps://t.co/gHjzZqVxSd@MID_RFpic.twitter.com/6NEBejbNRo— МИД РФ Камчатка (@MID_Kamchatka) March 9, 2021
Извержение вулкана Пакая в Гватемале
3 марта, вулкан Пакая в Гватемале начал извержение.
Пепел выброшен на высоту до 500 м, также образовались два новых лавовых потока.
На юго-западном фланге сейчас есть три активных потока лавы длиной от 800 до 1000 м.
Вчера также наблюдались сильные выбросы пепла, который поднялся на 5,5 км над уровнем моря и рассеялся в западном и юго-западном направлениях на расстояние до 25 км.
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