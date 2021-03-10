В России извергается самый высокий вулкан Евразии (видео)

Лава может нарушить экологию местных рек.

Ключевский вулкан продолжает извержение / Фото kamchatkaland.ru

Самый высокий вулкан Евразии извергается на Камчатке. Ключевская сопка выбрасывает столько лавы, что это может нарушить экологический баланс местных рек, опасаются экологи.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Кроме того, раскаленные потоки угрожают нескольким ближайшим дорогам. Вулкан извергается по меньшей мере раз в несколько лет.

Справка УНИАН. Ключевской вулкан, высота которого составляет 4800 м, является самым высоким действующим вулканом Евразии. Диаметр кратера около 700 м. Возраст вулкана оценивается в 7 тысяч лет.

Вулкан расположен на расстоянии 60 км от побережья. Рядом расположены поселки Ключи и Козыревск.

Извержение вулкана Пакая в Гватемале

3 марта, вулкан Пакая в Гватемале начал извержение.

Пепел выброшен на высоту до 500 м, также образовались два новых лавовых потока.

На юго-западном фланге сейчас есть три активных потока лавы длиной от 800 до 1000 м.

Вчера также наблюдались сильные выбросы пепла, который поднялся на 5,5 км над уровнем моря и рассеялся в западном и юго-западном направлениях на расстояние до 25 км.