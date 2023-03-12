Погодный апокалипсис зафиксировали в разных районах столицы.

В воскресенье, 12 марта, Киев окутала сильная метель. Утром был снег с ветром.

Как сообщает УНИАН, совсем не весеннюю погоду наблюдали жители разных районов столицы. Снег снизил видимость для водителей автотранспорта, но коллапса на дорогах удалось избежать.

О метели в столице накануне предупреждали в КГГА. Отмечалось, что в воскресенье будет преобладать снежная погода, снег будут сопровождать порывы ветра. Водителей призвали парковать машины в соответствии с правилами, чтобы не мешать спецтранспорту экстренных и коммунальных служб.

Видео дня

Утром дороги, мосты и тротуары Киева обработали противогололедными средствами. Работали 118 единиц техники "Киевавтодора".

Киевляне делятся видеороликами метели посреди весны.

Погода в Украине: прогноз

Несмотря на то, что Киев засыпает снегом, синоптики обещают Украине потепление. В частности, во вторник, 14 марта, в западных областях ожидается до + 15 + 17° тепла.

Антициклон с центром над Черным морем обусловит почти по всей Украине сухую погоду, а на востоке, юге и в центре - даже с солнышком.

Вас также могут заинтересовать новости: