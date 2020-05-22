В Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в июне

В июне возможны жаркие периоды, когда температура будет подниматься выше +30 градусов.

В июне в Украине будет тепло / УНИАН

Погода в июне 2020 года в Украине будет теплой.

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Об этом ТСН рассказала синоптик украинского Гидрометцентра Зоя Олейник.

"Июнь характеризуется активной грозовой деятельностью. Дожди должны распределиться в течение месяца, но, возможно, они будут со шквалами и градом. Июнь будет однозначно теплее, чем май. В Украине еще такого не было, что июнь был холоднее мая. Температуры должны быть средние - это 20-25 градусов тепла", - рассказала она.

Олейник также добавила, что в июне возможны и жаркие периоды, когда температура воздуха может подняться до 30 и даже выше градусов тепла. Однако, маловероятно, что июнь будет холодным.

"Маловероятно, что в июне средняя суточная температура будет опускаться ниже 18-19 градусов тепла. Должна быть на уровне 20-25 градусов - а это тепло", - рассказала она.

Напомним, погода летом 2020 года в Украине будет теплой, однако возможны периоды похолодания.