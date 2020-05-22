В Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в июне
В июне возможны жаркие периоды, когда температура будет подниматься выше +30 градусов.
Погода в июне 2020 года в Украине будет теплой.
Погода на выходные: в Украине будет прохладно, местами пройдут дожди (карта)
Об этом ТСН рассказала синоптик украинского Гидрометцентра Зоя Олейник.
"Июнь характеризуется активной грозовой деятельностью. Дожди должны распределиться в течение месяца, но, возможно, они будут со шквалами и градом. Июнь будет однозначно теплее, чем май. В Украине еще такого не было, что июнь был холоднее мая. Температуры должны быть средние - это 20-25 градусов тепла", - рассказала она.
Олейник также добавила, что в июне возможны и жаркие периоды, когда температура воздуха может подняться до 30 и даже выше градусов тепла. Однако, маловероятно, что июнь будет холодным.
"Маловероятно, что в июне средняя суточная температура будет опускаться ниже 18-19 градусов тепла. Должна быть на уровне 20-25 градусов - а это тепло", - рассказала она.
Напомним, погода летом 2020 года в Украине будет теплой, однако возможны периоды похолодания.
- Винница+12°... +5°
- Днепр+15°... +2°
- Донецк+15°... +2°
- Житомир+12°... +4°
- Запорожье+17°... +4°
- Ивано-Франковск+15°... +4°
- Киев+13°... +5°
- Кропивницкий+14°... +5°
- Луганск+18°... +6°
- Луцк+13°... +3°
- Львов+13°... 0°
- Николаев+17°... +5°
- Одесса+18°... +8°
- Полтава+13°... +4°
- Ровно+11°... +2°
- Симферополь+17°... +6°
- Сумы+11°... +4°
- Тернополь+12°... +2°
- Харьков+14°... +3°
- Херсон+17°... +5°
- Хмельницкий+11°... +3°
- Черкассы+14°... +4°
- Чернигов+12°... +4°
- Черновцы+15°... +6°