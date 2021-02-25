Синоптик прогнозирует, что 2021 год может стать самым неурожайным за семь лет

13:13, 25 февраля 2021
91
Прослушать
Остановить

Горбань предупредил, что в этом году ожидается серьезный неурожай.

По прогнозу синоптика, Украину может ожидать неурожай / Фото REUTERS
По прогнозу синоптика, Украину может ожидать неурожай / Фото REUTERS

Народный синоптик Леонид Горбань предупредил, что 2021 год может угрожать продовольственной безопасности страны.

Об этом заявил народный синоптик Леонид Горбань, передает "Апостроф".

Традиционной майской жары не будет: синоптик удивил прогнозом на весну в Украине

"2021 год - год Сатурна. Ожидается самый неурожайный год из всех семи лет под управлением планет. А 2024 год - очень жестокая засуха. Я дал эти расчеты в Верховную Раду и Кабмин", - резюмировал он.

Прогноз на март 2021 в Украине

В Украине начало весны в 2021 году будет морозным, температура воздуха может опускаться до -7°.

По словам Горбаня, точно предсказать погодную картину на весь первый месяц весны - задача не из легких, поскольку важную роль играет неожиданный фактор - тонны снега.

"Первые семь дней марта ожидаются минусовые температуры: 1 и 2 марта будет около 0°, а с 3 по 7 марта - до -5°...-7°", - отметил он.

Синоптик добавил, что в марте есть период дождей, и если они пойдут - будет проблема.

"Киевская дамба немножко потечет. Хотя есть такая давняя народная примета: если старый новый год выпадает под нарастающую луну, то ждите большой воды. А в этом году наоборот: 13 января была убывающая луна", - пояснил Горбань.

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Автор: Елена Пилипчак

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: погодасиноптикурожайпогода в Украинеурожай в Украине
Новости партнеров
Погода в Украине
Виргиния, США
+7°
Погода Стерлинг - практически безоблачно
60 %
755 мм
5.6 м/с
2 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом Политикой конфиденциальности
Соглашаюсь