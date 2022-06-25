Патрульная полиция рассказала, как не потерять сознание посреди улицы и легче пережить жаркую погоду.

С началом жаркое время года, патрульные все чаще получают сообщения о людях, теряющих сознание посреди улицы.

Патрульная полиция Украины обнародовала несколько советов, как не стать жертвой теплового удара и с легкостью пережить жаркие летние дни.

Как пережить летний зной?

Пить достаточно воды, даже если не чувствуете жажды. В жару тело теряет влагу, поэтому ее запас надо оперативно пополнять, чтобы все системы работали хорошо. Всегда носите с собой бутылку воды.

Никогда не оставлять детей, пожилых людей или домашних животных в закрытых автомобилях. Температура внутри припаркованного автомобиля может удвоиться за несколько минут.

Охлаждаться всеми способами: прикладывайте к коже влажное полотенце, опустить руки или ноги в прохладную воду, принимайте прохладный душ, но не ледяной.

Планировать свой день так, чтобы как можно больше времени проводить в тени или прохладном здании, а не на солнце. В частности, в самую жаркую часть дня, около полудня. Если пришлось выйти, мажьтесь солнцезащитным кремом, наденьте шляпу и старайтесь передвигаться в тени.

Если остаетесь дома, блокировать солнечным лучам доступ к помещению, зашторивать окна - лучше всего для этого подходят блэкаут-шторы из специальной плотной ткани.

Носить свободную одежду из натуральных тканей, например, хлопка или льна.

Есть чаще и небольшими порциями, выбирайте легкую прохладную пищу (салаты).

В самую жаркую часть дня избегать интенсивной активности, как спорт, ремонт или садоводство. Планировать их на вечер.

Как сообщал Погода УНИАН, ближайшие несколько дней температура в Украине будет постепенно повышаться. В начале следующей недели в большинстве областей уже будет привычная летняя жара +28°...+31°, а во вторник ударит до +35°.

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